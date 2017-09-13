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李克强称中国有信心保持经济中高速增长 下半年继续稳中向好
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#中国财经
2017年9月13日 / 凌晨12点34分 / 1 个月前

李克强称中国有信心保持经济中高速增长 下半年继续稳中向好

1 分钟阅读

路透北京9月13日 - 中国国务院总理李克强在周二举行的“1+6”圆桌对话会上说，今年上半年，中国经济增长6.9%，下半年会继续保持上半年稳中向好的态势。中国有信心保持经济中高速增长，迈向中高端水平。

新华社援引他的话称，中国经济正在经历“三个转变”：经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动加快转变；由主要依靠第二产业带动向依靠三次产业协调带动加快转变；由主要依靠外延扩张向依靠提质增效加快转变。

他表示，中国经济韧性强、潜力大、活力旺，韧性强表现为回旋余地大，从而使经济始终保持在合理区间；潜力大表现为消费、服务业仍然有巨大的增长空间；活力旺表现为深入实施创新驱动发展战略，催生了新产业新业态蓬勃兴起，创造出大量就业岗位，激发了巨大市场活力和社会创造力。

李克强指出，面对近年来复杂的国内外环境和经济下行压力，中国保持战略定力，创新宏观调控方式，推进供给侧结构性改革，促进经济转型升级。中国经济稳中向好态势不断巩固，经济增速在主要经济体中名列前茅，对世界经济增长的贡献率超过30%，杠杆率稳中有降。发展新动能加快积聚。服务业创造的增加值、税收和就业岗位居各产业之首，消费成为经济增长的第一拉动力。

“近四年每年城镇新增就业都超过1,300万人。中国经济增长正在向依靠消费、投资、出口协调拉动，依靠三次产业协调带动，依靠科技进步加快转变。”李克强称。

他指出，中国经济转型升级依然任重道远，面临的困难挑战不容忽视。将坚持稳中求进工作总基调，保持宏观政策基本取向的稳定性和连续性，完善宏观调控，稳定市场预期。继续全面深化改革，加快转变政府职能，进一步简政、减税、减负。实施新一轮更高水平对外开放，打造更开放、更规范、更便利的营商环境。

深入实施创新驱动发展战略，广泛开展大众创业、万众创新，发挥好中国人力人才丰富这一经济发展的最大优势。坚持发挥市场作用，主动化解淘汰过剩落后产能，特别是有力推进化解钢铁煤炭行业过剩产能。对新产业、新模式、新业态进行包容审慎监管，多措并举培育新动能不断发展壮大，带动传统产业改造升级。（完）

发稿 沈燕; 审校 林高丽

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