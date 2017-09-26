李克强称希望美方公平对待中企赴美投资 放宽高科技产品对华出口

路透北京9月25日 - 中国国务院总理李克强周一对来华访问的美国商务部长罗斯表示，愿同美方本着相互尊重合作共赢的精神，扩大贸易规模，通过对话协商妥善处理摩擦与分歧，希望美方对中国企业赴美投资给予公平待遇，放宽高科技产品对华出口。

中央电视台（CCTV）新闻联播援引李克强讲话并指出，中美双边关系健康稳定发展，符合两国自身利益，也是国际社会的普遍期待；中美互为最大贸易伙伴，两国经贸关系的主流是合作，共同利益远大于分歧。

罗斯则回应称，美方欢迎中方稳步加快对外开放步伐，愿意同中方加强对话，力争尽快促成更多合作成果，推动美中关系取得更大发展。他表示希望美国总统特朗普访华之旅将取得“一些非常好的成果”。

罗斯昨日在和中国商务部部长钟山会谈时并称，中美经贸关系是最重要的双边经贸关系，“谈判肯定比对抗好，但取得具体成果同样重要。”

钟山则指出，近年来中美经贸合作总体保持平稳态势，未来合作前景广阔；双方应当珍惜来之不易的合作局面，加强合作，管控分歧，不断推进双边经贸关系健康发展。

特朗普上周四表示，他将于11月访问中日韩三国，届时可能出席在越南举办的亚太经合组织(APEC)峰会；他并表示，已经受邀参加在菲律宾举行的东南亚国家联盟(ASEAN，东盟)峰会，但尚未决定是否出席。(完)