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2017年11月20日 / 上午9点35分 / 1 天前

中国发挥民间投资作用推进制造强国战略 鼓励民资“走出去”

2 分钟阅读

路透北京11月20日 - 中国工业和信息化部等多部委就“发挥民间投资作用、推进实施制造强国战略”发布指导意见，将制定规范企业海外投资经营行为的指导性文件，对民营企业参与国家援外项目、对外融资、保险给予平等待遇，支持符合条件的企业和金融机构在境内外市场募集资金，以鼓励民企国际化发展。

工信部官网周一刊登由工信部、财政部、央行等16部门共同发布的指导意见，提出将对民企加大财税支持力度，探索和实践股权投资、资本合作方式；创新金融支持方式，推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度，扩大民营企业财产质押范围。

“民营企业是制造业的主力军和突击队，但近年来受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓。”意见旨在推进供给侧结构性改革，深入实施制造强国战略，贯彻落实《中国制造2025》，释放民间投资活力，引导民营企业转型升级，促进制造业向高端、智能、绿色、服务方向发展。

意见提出提升创新发展能力、提升信息化和工业化融合水平、参与工业基础能力提升、提升质量品牌水平、推动绿色制造升级、优化产业结构布局、促进服务化转型、鼓励国际化发展八项任务。

提升信息化和工业化融合水平内容提及，鼓励民营资本进入电信业，深入推进提速降费。开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务，深入推进移动通信转售业务发展，进一步扩大宽带接入网业务试点范围。支持民营企业探索建设工业互联网。

优化产业结构布局，支持民营企业战略合作与兼并重组，鼓励民间资本参与国有企业混合所有制改革，推动重点领域投资主体多元化。

在国际化方面，鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设，构建国内外优势产业长效合作机制，加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作，支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业。

同时鼓励金融机构开发支持企业“走出去”的金融产品，加强银担合作，支持符合条件的企业和金融机构在境内外市场募集资金，支持“走出去”企业以境外资产或股权、矿权为抵押获得融资。

绿色制造升级方面，包括试点推广企业用水等核定和确权、绿色制造试点示范等推动推动绿色制造升级，试点推广企业用水等核定和确权、绿色制造试点示范等。

**加大财税金融支持**

在财税支持上，指导意见明确加大支持力度，发挥工业转型升级（中国制造2025）资金作用，重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，为民营企业转型升级提供产业支撑，支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造，制定企业技术改造年度导向计划。

同时将探索和实践股权投资、资本合作方式，充分发挥先进制造、集成电路、中小企业等投资基金的作用，撬动更多社会资源投入工业领域；鼓励各地引导民营企业加大对技术改造的投入力度；运用政府和社会资本合作（PPP）模式，出台合同范本，引导民间投资参与制造业重大项目建设，综合运用税收政策工具，落实税收优惠政策。

在创新金融支持方式上，将开展产融合作试点城市，鼓励金融机构在风险可控、商业可持续的前提下，创新适合民营企业需求特点的金融产品和金融服务，促进民营企业改造升级。并按照收益覆盖风险的原则合理确定贷款利率，支持商业银行发行小微企业金融债，加强小微企业增信合作。

扩大民营企业财产质押范围方面，在风险可控的前提下推动企业以应收账款、收益权、商标权、专利权等无形资产进行抵质押贷款，并推动建立全国统一的动产担保登记公示制度。鼓励银行等金融机构开展供应链融资，为制造业民营企业产业链上下游提供金融服务，促进产业链相关企业协调发展。

推动建立国家融资担保基金，增强省级再担保机构资本实力，强化省级再担保机构为担保机构增信和分担风险功能；推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度，按照收益覆盖风险的原则合理确定贷款利率，支持商业银行发行小微企业金融债，加强小微企业增信合作。

意见并称，将加快债券市场化产品创新，支持开展创新创业公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券等公司信用类债券；研究发展项目收益债券，支持民营企业发行公司债券、资产支持证券等产品融资。

此外还将建立健全创业板上市公司再融资制度，继续完善新三板市场规则体系建设，扩大资本市场服务民营企业的覆盖面，从而推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。

当前中国民间投资意愿有所减弱。国家统计局数据显示，中国民间固定资产投资累计增速在今年6月达到7.2%之后逐月下降，前10月增速降至5.8%，不过仍明显高于去年同期的2.9%。（完）

浏览该意见全文，点选链接：here

发稿 许菁；审校 宿泱韫/张喜良

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