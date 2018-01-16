中国私募基金去年规模效益较明显 未来集中度将提升--私募云通

路透上海1月16日 - 中国私募基金研究机构--私募云通周二发布最新报告称，在去年A股市场结构分化行情下，私募基金管理人的规模效益比较明显，大中型私募旗下产品平均收益大幅跑赢小型私募机构。报告预计未来私募基金的行业集中度将会有所提升，业绩分化更为明显。

报告数据显示，2017年以来国内自主管理和顾问管理在50亿元人民币以上的投顾公司产品，收益率分别为13.78%和15.34%，几乎是0-1亿元规模的管理人的三倍，亦远高于其他管理规模水平的投顾公司。

报告称，去年以来以权益投资为主的股票多头、股票多空和私募FOF（基金的基金）指数的超额收益最大。而债券市场在金融监管持续趋严、降杠杆、防风险的格局下，债市收益整体震荡下行。

去年上半年期货市场波动性机会较少，而三季度以来部分品种，尤其是黑色系的波动行情给CTA（商品交易顾问）策略带来了较好的收益表现，但9月则开启回调节奏，几乎跌回期初水平。

据统计，去年股票多头策略基金的平均年化收益率为11.02%，FOF策略和股票多空策略的平均收益分别为8.85%和6.51%。同期，沪综指.SSEC和上证50.SSE50的全年涨幅分别为6.56%和25.08%。

报告称，根据基金业协会备案数据显示，自主发行基金规模达10亿元以上的私募证券基金管理人数量为288家，占比仅为3.40%，而规模在1亿元以下的管理人数量为6,846家，占比80.81%。显然，拥有较强自主发行能力的私募证券基金管理人仍是少数，绝大多数管理人的管理规模还没有达到行业平均水平。

报告指出，未来私募基金行业将呈现五大趋势：私募基金的增长速度和规模将会进一步增加，而且会远远超过公募；行业集中度会提升，私募行业“强者恒强”，业绩分化更为明显；FOF作为中长期的资产配置工具，结合中国养老金市场，业务规模将持续增长。

另外，国内私募进一步走向国际化，一部分外资的资金也会交给中国的私募机构管理；同时外资的陆续进入，将带来“鲶鱼”效应，有效促进国内私募行业发展。 （完）