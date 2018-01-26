沈阳等11城利用集体建设用地建设租赁住房试点方案获批

路透北京1月26日 - 中国国土资源部、住房城乡建设部周四稍晚发文，原则同意沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、肇庆、成都等11个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案。

国土资源部网站刊登的通知并指出，试点城市地方政府要建立租金监测监管机制，租赁项目要合理确定租金，建立公开透明的租金变动约束机制，支持长期租赁；鼓励金融机构参与试点建设，依法依规提供金融产品服务。

“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，按照区域协调发展和乡村振兴的要求，丰富住房用地供应渠道，建立租购并举的住房制度。”通知称，“试点城市要认真组织实施试点，不得随意改变试点实施方案内容。”

通知强调，要平稳有序实施试点工作，项目应与周边区域基础设施、公共服务设施配套工程统一考虑，明确配套设施建设主体与标准，实现与周边地区公共服务均等化；户型以90平方米以下中小户型为主，强化事中事后监管，确保有序可控。

同时，在试点过程中研究加强公共服务配套，推进集体租赁住房纳入政府主导的住房租赁服务平台管理，加强土地市场动态监测监管，促进节约集约用地。

国土资源部部长姜大明近期称，要改变政府作为居住用地唯一供应者的情况，深化利用农村集体经营性建设用地建设租赁住房试点，完善促进房地产健康发展的基础性土地制度。 （完）

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