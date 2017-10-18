中国房地产行业集中度继续提高 2020年千亿级房企将达30家--易居

路透上海10月18日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国首席执行官（CEO）丁祖昱周二稍晚指出，未来国内房地产行业的集中度将继续提高，2020年前30强房企将贡献行业内七成销售收入，当年销售逾千亿元人民币的房企将达30家。

近年来，年销售千亿元这个门槛正被越来越多的房企跨过，去年共有12家房企销售超千亿元，2015年为七家。据易居旗下克而瑞集团统计，今年前三季超千亿销售的房企已达11家，预计全年可进一步扩容至16家。

丁祖昱在出席三季度房地产形势发布会时表示，“强者恒强未来仍将持续，就今年而言，碧桂园、万科和恒大铁定超过5,000亿，甚至会突破6,000亿。”

他说，今年销售超3,000亿元的企业阵营，将有保利地产(600048.SS)和融创中国(1918.HK)；2,000亿企业则当属绿地(600606.SS)和中国海外地产(0688.HK)。其他冲千亿的企业仍不在少数，除华夏幸福(600340.SS)、金地(600383.SS)等这些早已破千亿的企业外，绿城(3900.HK)、万达、招商(001979.SZ)、新城(601155.SS)、旭辉(0884.HK)到年底达成千亿销售额也毫无压力，鲁能、世茂(0813.HK)、中南还需加把劲冲刺。

据克而瑞数据，前三季碧桂园(2007.HK)以4,276.7亿元销售居首，万科(000002.SZ)(2202.HK)和中国恒大(3333.HK)分居第二和第三位，销售额分别为3,947.8亿元和3,658.8亿元。排名第四和第五的保利地产和融创中国分别为2,111.7亿元和2,044.3亿元。

业内人士表示，随着中国城市化速度放缓，率先踏上千亿台阶者，能率先形成资源集聚效应，获得竞争优势。房企冲千亿、扩规模一定程度上来看，已经是一个没有选择的选择。房企冲千亿与其说是企业的发展战略，不如说是很实际的生存策略。（完）