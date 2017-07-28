山东符合条件租房人将享基本公共服务 无锡推出租房落户

路透北京7月28日 - 中国多地陆续推出鼓励住房租赁市场发展的新政，山东省住建厅周五提出，建立健全购租并举的住房制度，租房人办理居住证后享有义务教育、医疗等基本公共服务；江苏省无锡市则增设租赁住宅落户政策。

新华社援引山东住建厅房地产市场调控媒体通气会内容称，根据山东近日公布的“关于进一步加强房地产市场调控工作的通知”，要合理引导住房需求，培育和发展住房租赁市场。

具体包括建立健全购租并举的住房制度，租房人办理居住证后享有义务教育、医疗等基本公共服务，落实提取住房公积金支付房租政策，鼓励新市民用租房解决居住需求。

报导援引住建厅房地产市场监管处处长张国强称，为避免高地价推高房价，山东还将灵活确定住宅用地竞价方式，改变单纯“价高者得”的传统模式，探索采取“限地价、竞房价”“限房价、竞地价”“限地价、竞配建”“竞自持面积”等方式，严防高价地拉高周边房价、扰乱市场预期。

另据无锡新闻发布，无锡市将取消有关投资、购房落户政策。现行规定中依据投资、纳税的金额和年限不同设定的落户条件将全部取消，同时取消购房面积达60平方以上准予落户的政策，只要在无锡市有合法稳定住所和合法稳定职业，不论住宅面积大小均可落户。

同时，增设专门条款明确将合法稳定住所的认定范围扩大至租赁住宅，凡在无锡市租住经房产管理部门办理租赁登记备案的合法租赁住宅，同时具备参加无锡市城镇社会保险、申领（签注）《江苏省居住证》均满五年（宜兴为均满三年）条件的，准予本人、配偶和未成年子女来无锡落户。

本周稍早召开的中共中央政治局会议提出，要稳定房地产市场，坚持政策连续性稳定性，加快建立长效机制。

发展住房租赁市场被视为建立长效机制的重要内容。一线城市广州已率先表示，将加快构建租购并举的住房体系，赋予符合条件的承租人子女享有就近入学等公共服务权益，保障租购同权。

中国住房和城乡建设部也于近日联合多部委发布通知，提出将在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场，鼓励国有、民营的机构化、规模化住房租赁企业发展；同时要充分发挥国有企业的引领和带动作用。

新华社本周稍早曾援引住建部有关负责人说，将通过立法，明确租赁当事人的权利义务，保障当事人的合法权益，建立稳定租期和租金等方面的制度，逐步使租房居民在基本公共服务方面与买方居民享有同等待遇。

中金公司周五发布报告称，租售并举是住房体系优化的良好开端。中国租房市场是一个面向两亿人群，总体量超万亿的市场。近两年国家和地方层面频频出台政策推进租赁市场发展，租售并举已成为楼市调控长效机制的重要一环。

中金认为，租售并举是对当前住房供应体系的有效补充，从长期来看，有利于商品房市场重回市场轨道，种种非市场化限制政策终将取消；对于房价而言，租售并举对于中低端刚需房将造成一定抑制，但高端房价格将因为限制性政策的取消而更高，房价梯度加大。

具体来看，长租公寓潜在市场份额占到租赁总市场规模的1/4，未来随着租售并举政策推进，中金预计长租公寓面向的群体将更为广泛，长租公寓占总租赁市场规模比例也将继续提升。（完）