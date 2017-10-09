黄金周中国热点楼市成交量同比跌约八成 三四线基本持平--中原地产

路透北京10月8日 - 在楼市调控持续加码的背景下，今年中国热点城市楼市进一步降温。新华社周日援引房地产中介机构中原地产研究中心统计数据称，黄金周前六日，热点30城网签量同比平均跌幅约八成；但三四线城市成交同比基本持平，楼市分化行情持续。

报导并称，黄金周前夕多地楼市调控加码，迫于资金压力，多地一些新房项目开始降价促销，而二手房议价空间也在加大。

中原地产数据显示，黄金周前6天，北京新建住宅网签78套，二手房网签23套，同比跌幅72%；上海新建住宅网签147套，同比跌幅78%。“十一”假期前后，广州新盘总推盘量2,090套，同比下降65%；总成交量872套，同比下降78%。

另外，福州、南京、厦门等热点二线城市成交量也明显低于去年同期。

在中原地产首席分析师张大伟看来，今年黄金周楼市的冷清将给热点城市10月的成交数据带来较大影响。

不过，在热点城市行情低迷的同时，全国楼市分化行情持续。据中原地产数据，黄金周前6日，三四线城市成交同比基本持平。

多位业内人士也认为，由于目前调控政策收紧，让一些投资投机的热钱逐渐退出房地产领域，购房者变得更加冷静和理性。按目前状况来看，四季度楼市成交量有可能继续走低。

“在政策并无松动的背景下，市场低迷或将持续。”报导援引伟业我爱我家集团副总裁胡景晖称。 易居研究院智库中心研究总监严跃进亦表示，差别化楼市调控会继续收紧，这有助于房地产市场的稳定和长远发展。在后续政策方面，租赁市场、集体建设用地、共有产权住房、融资等方面预计都会有新的政策出台。（完）