中国楼市正从疯狂中降温 租购同权等政策实用性待提高--金融时报

路透北京10月10日 - 中国金融时报周二刊发评论文章称，本轮楼市正在从不可捉摸的疯狂中降温，与此前的限购、限贷或者抬高购房门槛等手段相比，变堵为疏标志着供需调节作为市场平衡的根本性手段重回政策框架。

文章并指出，从“租购同权”到“共有产权房”都在逐步将房屋所有权与一些基本权利“解绑”，回归“房子是用来住的”趋势性变化毋庸置疑，但在这个过程中，政策的实用性以及细节落实程度尚待提高。

“鼓励住房租赁，除了提倡租售同权外，还包括提供稳定、条件合适的房源以及配套的市场运营和金融服务。”文章称。

文章指出，住房租赁真正的难题在于租赁房源总量不足且房源不稳定：房主可以极少代价收回房源，或提价导致租户不得不搬迁；市场秩序不规范：黑中介或虚假房源信息泛滥，消费者维权困难。

配套金融等服务方面，与相对健全的购房贷款相比，租房所能享受到的金融服务十分有限，尽管近两年来租房合同可用于部分提取公积金，但手续繁杂且税金部分往往转嫁为租户的新负担。

文章并提到，保持房地产市场平稳健康发展除了行业自身的调节与发展外，还需推动多层次、多领域的全面改革，包括通过新产业、新动能的培育疏解投资者争抢“稀缺投资标的”的压力。

同时，通过户籍制度改革、教育、医疗等资源的合理分配疏解区域不平衡带来的两极分化压力，通过财税体制的配套改革等关键性的改革疏解地方政府对卖地收入高度依赖的财政压力等。

“上述改革目前都在探路阶段，并将协同并进。”文章称。

中国住建部此前表示，正会同有关部门积极开展调研、论证等工作，抓紧起草相关法规草案，积极推动住房租赁管理条例立法工作，逐步使租房居民在基本公共服务方面与买房居民享有同等待遇。

北京市住建委日前发布北京住房租赁新政称，加快发展本市住房租赁市场，规范住房租赁管理，推动建立购租并举的住房制度，建立住房租赁监管平台，并加大对租赁住房项目的信贷支持力度。该新政将于10月31日实施。（完）