中国12月70个大中城市房价指数环比涨幅创五个月高位 二线微升

路透北京1月18日 - 最新数据显示中国去年12月房价稳中微升，70个大中城市新建住宅销售价格指数环比涨幅创下五个月高位，一线城市房价涨幅持平或回落，但二三线涨势略有上升。

路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，2017年12月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升5.3%，连涨27个月，涨幅在连续一年收窄后首度扩大，高于上月的5.1%。

从环比看，12月新建住宅销售价格较上月上涨0.4%，连涨32个月，高于上月的0.3%，为五个月高点。

统计局城市司高级统计师刘建伟解读称，初步测算，12月一线城市新建商品住宅价格环比持平，二手住宅价格环比下降0.1%。二、三线城市新建商品住宅价格环比分别上涨0.6%和0.5%，涨幅比上月均略微扩大0.1个百分点；二手住宅价格环比均上涨0.3%，涨幅均与上月相同。

同比来看亦呈现类似趋势。一线城市新建和二手住宅价格同比涨幅均连续15个月回落，12月比11月分别回落0.1和0.4个百分点。

二线城市新建同比涨幅比上月扩大0.4个百分点，二手同比涨幅与上月相同；三线城市新建同比涨幅与上月相同，二手住宅价格同比涨幅连续五个月回落，比上月回落0.1个百分点。

浏览全国房价图表：tmsnrt.rs/2DKpc7c

北上深房价图表：tmsnrt.rs/2Dgwz5b

至于15个热点城市，刘建伟称，“70个大中城市中15个热点城市新建商品住宅环比价格均在平稳区间内变动，房地产市场总体继续保持稳定。”

从环比看，有四个城市新建商品住宅价格下降，降幅在0.2至0.3个百分点之间；北京、杭州和合肥三个城市持平。从同比看，有九个城市新建商品住宅价格下降，降幅在0.2至3.0个百分点之间，这些城市新建商品住宅价格低于上年同期水平。

统计局数据显示，重点城市中，北京与上海12月新建住宅销售价格指数同比下降0.2%和上升0.2%，广州和深圳同比分别上升5.5%和下降2.9%。京沪广深新建住宅价格指数环比分别为持平、0.2%、-0.3%和-0.2%。

去年底召开的中央经济工作会议为中国房地产发展定调称，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度；完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，保持房地产市场调控政策连续性和稳定性，分清中央和地方事权，实行差别化调控。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

12月 5.3 0.4

11月 5.1 0.3

10月 5.4 0.3

9月 6.3 0.2

8月 8.3 0.2

7月 9.7 0.4

6月 10.2 0.7

5月 10.4 0.7

4月 10.7 0.7

3月 11.3 0.6

2月 11.8 0.3

2017年1月 12.2 0.2

2016年12月 12.4 0.3

11月 12.6 0.6

10月 12.3 1.1

9月 11.2 2.1

8月 9.2 1.5

7月 7.9 0.8

6月 7.3 0.8

5月 6.9 0.9

4月 6.2 1.2

3月 4.9 1.1

2月 3.6 0.6

1月 2.5 0.4

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）