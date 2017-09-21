中国国土部称要防止小产权房通过不动产登记合法化

路透北京9月21日 - 为加强部门衔接，解决不动产登记“中梗阻”问题，中国国土部和住建部最新就房屋交易与不动产登记衔接发布通知，提出防止小产权房通过不动产登记合法化，将二手房与新建商品房纳入统一的房地产市场管理，加强监测、监管和调控。

国土部网站周三发布通知称，在资料移交共享方面，不动产统一登记制度实施前已经形成的房屋登记纸质资料要移交至不动产登记机构，确实难以拆分移交的，应复制移交，复制移交的资料应与原件一致，并于年底前全面复制移交到位。

为避免重复建设，保证房屋交易与不动产登记使用电子数据的一致性，房屋登记的电子数据应完整地拷贝给不动产登记机构，并于9月底前全面完成。

对于房屋交易与不动产登记机构分设的地方，要按照“进一个门、跑一次路”的原则，实现房屋交易与不动产登记的有效衔接，切实做到便民利民。

根据通知，交易登记业务在一个窗口受理，部门并行办理，一般交易业务要在三个工作日内办结，较为复杂的应当在五个工作日内办结，交易的结果通过内部网络向不动产登记机构反馈。

不动产登记机构和房屋交易管理部门要充分认识做好房地产市场监测工作的重要性，将二手房与新建商品房纳入统一的房地产市场管理，加强监测、监管和调控。不动产统一登记制度实施后，房屋交易和不动产登记信息要通过网络实时共享。

新华社周四就通知表示，随着城乡不动产实施统一登记，房、地分散登记时期形成的历史遗留问题不时出现。

如土地权属来源合法但原开发建设单位未及时申请办理国有土地使用权初始登记，房屋建设单位在国有建设用地开发中存在用地手续不全、擅自改变用途、未按要求缴纳相关税费等情形而未办理国有土地使用权登记等等，从而使购房人凭已取得的房屋所有权证书申请办理不动产转移登记时，可能面临“开发商没了”“土地信息资料不见了”“原开发企业破产了”“开发商没有补齐土地出让金”“手续不全”等一系列问题困扰。

为此，两部门要求不动产登记机构和房屋交易管理部门加强配合，共同协商，推动地方政府依法合规分类妥善处理，但要防止小产权房通过不动产登记合法化。（完）

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