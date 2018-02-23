中国检察机关依法对苏树林、卢恩光、王银成涉嫌行受贿案提起公诉

路透北京2月23日 - 中国最高检查院网周五称，近日，上海、河南、福建检察机关依法对中共福建省委原副书记、福建省政府原省长苏树林涉嫌受贿、国有企业人员滥用职权案，司法部原党组成员、政治部原主任卢恩光涉嫌行贿、单位行贿案，中国人民保险集团股份有限公司原党委副书记、总裁王银成涉嫌受贿案提起公诉。

苏树林涉嫌受贿、国有企业人员滥用职权一案，经最高人民检察院指定，由上海市人民检察院侦查终结后移送上海市人民检察院第二分院审查起诉。近日，上海市人民检察院第二分院已向上海市第二中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控：被告人苏树林利用担任大庆石油管理局局长助理、副局长，大庆油田有限责任公司董事长、总经理，中国石油天然气集团公司副总经理，中共辽宁省委常委、组织部部长，中国石油化工集团公司总经理，中共福建省委副书记、福建省人民政府省长等职务上的便利，为他人谋取利益，或者利用职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人巨额财物。

苏树林在担任中国石油化工集团公司总经理期间，在收购油田项目过程中滥用职权，致使国家利益遭受特别重大损失，依法应当以受贿罪、国有企业人员滥用职权罪追究其刑事责任。

卢恩光涉嫌行贿、单位行贿一案，经最高人民检察院指定，由河南省人民检察院侦查终结后移送河南省安阳市人民检察院审查起诉。近日，安阳市人民检察院已向安阳市中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控：被告人卢恩光为谋取不正当利益，给予多名国家工作人员财物，情节特别严重；卢恩光为其实际控制的企业谋取不正当利益，给予多名国家工作人员财物，情节严重，依法应当以行贿罪、单位行贿罪追究其刑事责任。

王银成涉嫌受贿一案，经最高人民检察院指定，由福建省人民检察院侦查终结后移送福建省福州市人民检察院审查起诉。近日，福州市人民检察院已向福州市中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控：被告人王银成利用担任中国人民财产保险股份有限公司党委书记、总裁，中国人民保险集团股份有限公司党委副书记、总裁等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

2017年7月，中纪委监察部网站公布，对十八届中央委员，福建省原省委副书记、省长，中石化集团原党组书记、总经理苏树林严重违纪问题进行了立案审查，并决定给予其开除党籍和开除公职处分。王银成亦因严重违纪问题进行了立案审查，并决定给予其开除党籍和公职处分。

2016年12月，中央纪委监察部网站发布消息称，司法部党组成员、政治部主任卢恩光涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。（完）

欲浏览原文,请点选(here)