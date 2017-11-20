中国标准化公募REITs市场潜在规模应在4-12万亿元--报告

路透北京11月20日 - 中国北京大学光华管理学院周一发布报告称，中国标准化的公募REITs（房地产信托投资基金）市场潜在规模应在4-12万亿元人民币；而考虑到中国基础设施建设的巨大需求和城市化人口的增长，未来中国REITs市场实际规模可能远高于这一结果。

报告并指出，中国城市化人口数量、不动产总量和固定资产投资明显超过美国，中国REITs市场进入成熟阶段后，规模将远超美国，具有更广阔的发展空间。

“近年来中国经济的快速增长孕育了繁荣的不动产市场，也使得REITs这一金融产品迎来了良好的发展机遇，在中国发展公募REITs市场意义重大并且正当其时。”报告称。

报告提到，不动产REITs的基础资产非常广泛，不仅包括写字楼、零售物业、酒店公寓、厂房货仓、医院、养老院等，还包括机场、港口、输电塔、管道、数据中心等基础设施。

“目前，中国不动产市场规模已经高达44万亿美元。虽然中国主要城市的零售商业物业及写字楼物业存量庞大，中国商业地产资产证券化产品发行总量仅为128亿美元，其发展空间巨大。”报告称。

报告指出，其是通过分析美国、新加坡、香港和澳大利亚等REITs市场的绝对和相对规模，得出中国潜在公募REITs市场规模，但这仍是相对保守的估计。

一方面，PPP（政府和社会资本合作）基础设施投资项目为REITs提供大量的优质并购标的，是PPP投资退出的重要通道。目前，中国已成为世界上最大的PPP市场。2016年以来，中国有超过1,400个项目通过PPP进行投资；截至2017年8月，中国PPP项目总投资额约为17.6万亿，预计2017年PPP项目落地规模或达3.8万亿元。

根据现有存量数据，基础设施REITs的潜在市场规模达万亿级，而考虑增量的基础设施投资，则会使其基础资产规模再翻一倍。

另一方面，随着中国城市化进程的加快，城市人口的增加将创造一个巨大的房屋租赁市场。REITs收购住房并出租经营，有助于消化住房市场库存，盘活存量住房并加以有效利用，从而提高资源利用效率和住房租赁市场的活力。住房租赁市场的增长将为REITs市场的规模增长提供动力。（完）