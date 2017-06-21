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2017年6月21日 / 上午10点32分 / 1 个月前

一季度中国信托业收入和利润环比大降 投向房地产规模增加--协会

路透新闻部

1 分钟阅读

路透北京6月21日 - 中国信托业协会近日称，一季度末，全国68家信托公司管理的信托资产规模为21.97万亿元人民币，同比环比均增长；但信托行业经营收入和利润总额环比均下降约四成。此外，信托资金投向房地产的规模同比环比均明显增加。

刊登在中国信托业协会网站的新闻稿显示，一季度信托行业经营业绩继上一季度快速增长后出现明显回落，经营收入216.80亿元，同比增加0.84%，但环比下降43.75%；利润总额155.37亿元，同比上升11.11%，环比下降38.63%。

“从历年各季度经营收入和利润总额的变化看，同二季度和四季度相比，一季度和三季度信托行业的经营收入和利润总额通常都较低，导致季度环比指标易出现一定程度波动。”新闻稿称。

新闻稿并显示，从信托资金的投向来看，工商企业依然稳居信托投向的榜首，金融机构紧随其后，然后依次是基础产业、证券投资、房地产。其中信托资金投向房地产行业的规模为1.58万亿元，占比为8.43%，与2016年一季度1.29万亿元相比，同比增长22.48%；与2016年四季度1.43万亿元相比，环比增长10.49%。

此外，一季度信托资金投向工商企业规模4.72万亿元，同比大增三成，占比25.28%与上一季度持平；金融机构占比19.99%环比略降；基础产业占比15.91%，同比环比均明显增长；证券投资占比15.39%，占比下降。

中国房地产企业借道信托融资料继续收紧。三位消息人士5月下旬透露，银监会日前发文将开展房地产信托业务纳入今年现场检查要点，重点查是否存在规避房地产贷款监管要求变相开展相关业务和股+债”项目中是否存在不真实的股权或债权等。（完）

欲览详情，请点选中国信托行业协会网站：here

发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯

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