数据观测：中国二季度GDP增速料微降至6.8% 6月投资和消费有放缓压力

公布内容：中国二季度GDP、6月工业增加值、投资和消费

公布时间：7月17日本地时间10:00公布工业等数据

调查结果: (同比,%)

预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数

二季度GDP 6.8 6.9 6.5-7.0 6.7 60

工业增加值 6.5 6.5 5.8-7 6.2 34

固定资产投资(不含农户)(1-6月) 8.5 8.6 8.0-8.8 9.0 30

社会消费品零售总额 10.6 10.7 9.6-10.9 10.6 33

注：固定资产投资前值为1-5月数据。

路透综合60家机构预测中值结果显示，中国二季度GDP增速预计微降至6.8%，消费和净出口的良好表现支撑经济增长，投资放缓则形成一定拖累。

交通银行金融研究中心报告预计，二季度经济增速可能为6.8%。投资增速下降，可能影响工业生产，并对消费端带来制约。贸易形势相对较好，对经济增长的贡献作用增强。下半年经济增速可能继续略有放缓，但总体较为平稳，年内不必担心经济出现失速的风险。

“二季度在金融监管的疑云下，实体经济依然保持了较强的韧性。这种韧性主要源于消费需求的稳定增长，而且近期金融数据也显示金融降杠杆对金融支持实体经济的影响可能小于市场预期。”招商证券报告称。

该券商预计，中国二季度GDP同比增长6.7-6.8%。展望下半年，投资回落将拖累国内经济表现，但是在消费和出口需求的支撑下，下半年GDP增速回落幅度有限，完成全年经济增长目标，并力争更好成绩的问题不大。

具体到6月表现，高频数据显示，临近入夏，国内实体经济将进入淡季。水泥价格、电厂耗煤量逐步回落，这意味着工业生产放缓，投资需求进一步滑落。与此同时，受房地产相关领域消费放缓拖累，整体社零增速可能小幅回落。

交通银行认为，受制于房地产降温和资金来源压力以及基建投资增速略有回落，投资增速将降至8.4%。工业用电量增速持续下降，工业增加值增速可能下降。

此外，消费增速料持稳，汽车销售短期改善，电商促销拉动零售，但房地产相关领域消费放缓、同比基数走高，6月消费增速10.6%基本平稳。

“从高频数据来看，截至27日，6月六大电厂耗煤增速较5月回落，但高炉开工率和半钢胎开工率等增速回升，预计6月工业生产增长6.4%，”申万宏源报告并称，投资方面，制造业投资在低基数及出口带动下，仍将小幅改善，地方融资规范，基建投资仍有回落压力，地产投资也将有一定回落，预计6月投资累计增速小幅放缓至8.4%。

消费方面，6月乘用车销售表现略好于5月，但油价回落拖累石油制品类消费；建材和家具等地产链消费也仍有回落压力。预计6月社零增速小幅放缓至10.5%。

此前公布数据显示，中国6月CPI和PPI同比涨幅一如市场预期，均持平于前月。现阶段物价持稳，且年内通胀 或通缩的可能性均偏低，预计未来CPI会温和抬升但在2%以内，PPI涨幅则继续收窄。（完）