即时观点：工业提速带动中国二季度GDP超预期增长 全年增速料“前高后低”（更新版）

路透北京7月17日 - 中国国家统计局周一公布，今年二季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，高于路透调查预估中值6.8%；环比增长1.7%。

统计局并公布，上半年GDP同比增长6.9%。1-6月固定资产投资同比增长8.6%，路透调查中值8.5%。

6月规模以上工业增加值同比增长7.6%，社会消费品零售总额同比增11%，路透调查预估中分别为6.5%和10.6%。上半年规模以上工业增加值同比增长6.9%，社会消费品零售总额同比增长10.4%。

主要数据:

--中国二季度GDP同比增6.9%（路透调查中值为6.8%），环比增长1.7%

--中国1-6月固定资产投资同比增长8.6%，路透调查中值为8.5%

--中国6月规模以上工业增加值同比增长7.6%，路透调查中值为6.5%

--中国6月社会消费品零售总额同比增长11%, 路透调查中值为10.6%

--中国上半年规模以上工业增加值同比增6.9%，社会消费品零售总额同比增10.4%

--中国上半年房地产开发投资同比增8.5%，商品房销售面积同比增16.1%

中国GDP同比和环比图表 tmsnrt.rs/2uyHS8l

中国GDP和CPI图表 tmsnrt.rs/2uzbySx

中国工业增加值/PMI图表 tmsnrt.rs/2uzdBpQ

以下为市场人士的评论:

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

“出口+消费”结构转型，偏执看空中国经济必犯大错。数据再次验证“中国经济L型拐点已过”，从经济结构上看，目前中国经济核心驱动力已经切换到“出口+消费”，这是一个更为可喜、可持续的变化。

消费的回暖是趋势性的，尽管其中存在较多波动。从长周期来看，2016年二季度开始，消费进入趋势性回升，我们认为与中国经济整体回升一致。从历史上看，消费滞后于工业回暖，因为工业回暖需要通过预期途径或者工资途径才能传导至消费。6月社零同比超市场预期，创2016年2月以来新高，消费回暖将进一步正反馈到经济回暖。

房地产投资累计同比继续下滑，但当月同比却是回升的，这实际意味着房地产投资好于市场预期，此外房地产销售也出现回暖，这也在市场预期之外。房地产数据似乎表明，尽管回到过去的高增速是不可能的，但是在相对高位企稳的可能性在增加，房地产调控的效果在边际减弱。

整体上看，中国经济拉动力开始切换为“出口+消费”，经济结构进一步向好，同时房地产有企稳迹象，这意味着中国经济“二次探底”并不存在，偏执看空中国经济必犯大错。

6月经济数据显著超市场预期，市场对于货币政策收紧的担忧将有所增强。但我们仍然认为，货币政策大概率走平，而不会收紧。

一是“监管协调2.0”背景下，监管政策已经趋严，货币政策没有进一步收紧的必要。同时，货币政策收紧与降低实体经济融资成本、发展多层次资本市场明显违背。

二是目前货币政策已经处于中性范畴，无论从货币市场利率中枢，还是从债券市场利率中枢，均可发现目前货币政策确实已经“稳健中性”。从历史上看，进一步收紧需要“经济过热”、“通胀高企”、“金融系统风险过高”三者至少其中之一，而目前三种情况均为出现，且防范金融系统风险主要让渡至监管政策。对于金融市场，我们依然长期看好“股债双慢牛”。

--国信证券宏观固收：

经济平稳向好，但6月的工业跳升存疑虑。二季度经济延续了一季度的平稳向好。考虑到三季度工业生产会掉头回落，预计三季度GDP增速将重回下行轨道。

6月工业生产大超预期，与今年3月情况类似。6月工业增加值同比7.6%，较5月加快1.1%。对于每季末月份工业增加值而言，近几年以来一直存在这样的现象：每逢3、6月份大幅超预期，但是次月都明显弱预期。16年3、6月份如此，今年3月，工业增加值同比也曾大幅跳升，但4月又快速回落。当时统计局解释是今年4月实际工作日较2016年少一天。我们认为，由于今年端午节划到了5月，所以6月工业增加值同比的大幅跳升，这种工作日的变动也不排除是主因。还有另外一种可能性是每逢季末核算GDP，工业增加值是重要核算项目，在GDP考核背景下，各地各行业可能存在一定的调整措施。但是这种现象往往出现在每年上半年的3、6月份，而下半年的9、12月份则表现并不明显。

6月固定资产投资增速小幅反弹，房地产销售升温。6月消费增速明显好转，网上零售促销网购快速增长是重要原因。京东618，6月成为网上零售促销大月，预计7月时消费将明显降温。

整体来看，国内经济仍相对平稳，“因城施策”中房地产销量回落速度略慢。但从趋势方向来看，我们认为房地产销售仍将回落，下半年经济将重回下行轨道。

--中金公司策略分析师 王汉锋:

增长显韧性，市场勿悲观。今天市场上午A股市场开盘大跌，港股继续大涨。与A股市场表现相对照，今天上午披露的增长数据靓丽。

增长显韧性。今天披露的二季度GDP数据、6月份工业增加值数据、房地产销售数据，等，均超出我们之前已经偏乐观的预期，与此前市场担心的“一季度见顶”、下半年“增长大幅放缓”等观点也形成较强的对比。我们在今年年初提出“迈向新周期”的观点，我们再次重申我们对中国增长“迈向新周期”的大逻辑判断：

中国增长大概率在2016年已经度过了这一轮长周期降速的拐点；历时较长的产能调整周期已经结束，并已经在进入新阶段；中国结构性的改革，特别是城镇化相关领域的政策调整已经对内需有起作用的迹象，房地产三四五线销售持续超预期就是迹象之一；中国制造业具备四大优势与红利，也在帮助中国取得更大的竞争优势，包括庞大的内需市场优势、依然具备成本优势的工程师与研发人员、产业链集群优势、全球最大的高铁网及无线互联网。这些优势正在进一步彰显与帮助中国制造业逐步迈向更高的产业价值链。

市场勿悲观。我们承认除了增长之外的分歧仍在，特别是持续的监管强化，使得高估值、偏概念的小市值股票依然面临压力，市场也存在其他方面的挑战。但整体市场来看，包括A股港股，都无需过度悲观。

我们依然维持下半年对A股相对偏积极的看法，对港股的看法继续维持之前偏积极的基调，超配港股金融板块。看好港股的逻辑包括：1）增长超过此前悲观预期；2）南下资金依然在积极配置，且可能才刚开始；3）下半年外围紧缩可能慢于预期，美元继续偏弱，海外资金对新兴市场包括港股配置需求存在；4）港股金融股估值优势仍在，基本面见底。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

数据好于预期反映出，前期去产能的行动放慢，例如钢铁没有收缩生产线，其他领域可能也有类似情况；前期宽松的信贷政策集中对国企央企产生支持作用，进而对经济增长产生显著推动作用，但推动作用不均衡，民企还是较困难；全球经济企稳对外部需求产生支撑作用，出口恢复性增长，还能持续几个月，未来几个季度还是会好于预期。

关注四季度前后货币政策财政政策是否会有一些调整。财政前六月赤字9,200亿元，是历史性高点，以往前半年都是财政盈余。如果年末政策调整了，超预期的增长也会有调整。

--瑞穗证券首席经济学家 沈建光：

今天公布的数据非常强劲，高于预期，从工业生产，投资、零售和出口都不错，上半年经济增长最大的特点是三驾马车一起发力，投资消费和出口都成为经济增长的重要发力点，这也可以看到上半年，二季度中国经济增长势头比去年和前年同期都好，同时也可以看到中国政府宏观的刺激措施都在发挥作用，政策收缩还没有开始。

政策方面，货币政策收了一点，但央行最近又在放松流动性，国债利率市场化利率下降，新增贷款比较高涨，地方政府的基建还是比较有积极性，房地产尤其三四线城市销售还不错，整个经济还在强劲增长。

金融工作会议可能是一个转折点，对表外理财和影子银行部分会有明显打压，强劲问责制度，对控制信贷，对保险等放贷会有很大的控制，这样看来下半年经济增速会比上半年略有回落，到6.6-6.7%左右，党代会之后要落实经济工作会议的要求，对银行放贷，表外放贷的控制会越来越明显，经济会有所减速。

--民生银行研究院宏观团队：

GDP增速方面，二季度GDP同比增长6.9%，上半年同比增长6.9%，均与一季度持平，比去年同期加快0.2个百分点。整体看，二季度经济增长明显好于预期，表现出中国经济的强劲韧性。首先，上半年6.9%的增速，是在金融业加强监管，同业积极去杠杆的背景下完成的，6月末M2增速下降到9.4%，创下历史新低，对比去年上半年GDP同比增长6.7%时，对应的M2增速高达11.8%，表明中国产出增长对货币扩张的依赖性在下降；其次，6.9%的GDP增速是在房地产调控政策不断升级的背景下完成的，市场普遍预期的房地产对经济的拖累效应并不明显；最后，6.9%的GDP增速是在潜在增长率长期下行，以及本轮库存周期逐步接近尾声的情况下完成。考虑以上三点情况，可以看出6.9%的同比增速相当不易。

下半年，预计在货币政策保持稳健中性，金融监管力度加强以及房地产调控政策滞后效应的影响下，GDP增速将小幅回落，但在上半年超预期增长背景下，预计全年GDP增速约为6.8%，呈现为“前高后不低”态势。

--天风证券分析师 高志刚、孙彬彬：

经济表现亮眼，拐点仍需等待。二季度GDP增速超出市场预期。6月工业增加值同比增速大幅提升，环比增速开始上升，主要工业品中，钢材、有色、汽车、发电量均有所上升，其中，汽车产量增速达6.2%，整体生产水平较前期明显回升，产出缺口持续正向增长；固定资产在经历连续回落后与前期持平，资金来源当月增速回升，除自筹资金增速下降、利用外资下降速度继续扩大以外，其余各渠道资金来源均显著回升；房地产投资累计同比增速下滑，当月同比增速再度回升，土地购置面积当月同比增速大幅反弹，房屋新开工面积同比也大幅反弹，商品房销售额和销售面积单月均大幅反弹，未来仍需要密切关注房地产投资的边际变化对整体投资的影响。

基建投资累计同比增速止跌微升，当月增速大幅反弹，制造业投资累计同比增速继续回升，当月增速回升；社消同比增速再度回升，其中汽车、家具、建材同比增速均有所回升，家电消费增速经历上月大幅回升后小幅下滑，整体消费需求稳中向好。

二季度经济增长仍然向好，其中6月单月数据尤其强劲，除房地产投资以外，其他类投资以及生产、消费均表现较好，经济整体下行压力尚未凸显，短期内继续关注货币政策和监管政策的边际变化与潜在影响。

--招商证券宏观分析师 张一平：

基本面形势超预期，货币政策难转向。

二季度GDP同比增长6.9%，与一季度增速持平，再超市场一致预期。二季度经济形势超预期主要受两方面因素的影响，其一，消费需求和出口需求增速表现较好，外贸需求持续回升也拉动经济增长超预期，其二，投资需求萎缩速度低于预期。尽管二季度金融监管力度较大，但投资形势仍较为稳定。

6月工业增加值大幅超过市场预期。在出口和消费需求的带动下，6月供给端全面扩张。出口形势较好对制造业生产有明显的拉动作用。服务业方面，物流、信息以及商务服务业生产增长较快，这既与制造业生产较好有关，同时也与消费升级有密切关系。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

数据超预期主要是6月份数据大幅改善，尤其工业，消费也有所提速。如果三驾马车看，二季度外需是改善的，6月投资提速是因为财政发力，对投资拉动很明显，所以商品价格也多数是涨多跌少，消费这一块，从这几个月数据来看，居民中长期信贷处于较高位置，拉动了房地产消费，尤其是三四线，居民的工资收入跟企业的业绩相关度比较高，工业品价格上涨对企业利润有拉动，带来消费的刺激，显示中国经济的韧性比较强。

从整个来看，下半年经济还是面临下滑压力，虽然6月经济超预期，但金融去杠杆等对实体经济的影响会逐步显现，一线城市对房地产的抑制效果逐步显现，整个经济有一个向下的压力，但应该不会下滑很多，估计在6.6%左右。

--交通银行首席宏观分析师 唐建伟：

从数据看现在经济维持平稳增长，主要原因在工业明显加快，结合PMI数据也不意外，淡季不淡，工业这块有很大的恢复。投资增速略有回落，基建和房地产小幅回落，制造业民间投资低位回升。消费和出口比较强劲，消费增速明显加快，二季度很强，内外需求总体比较稳健，带动了上半年经济增长。

下半年经济增长动能维持平稳，大幅上升的可能性较小，去杠杆不支持经济明显反弹，但大幅回调可能性也小，美欧复苏态势明显，外需平稳，国内看消费投资总体仍稳。

房地产投资今年一直强于预期。政策调控还是很紧，但投资增速降幅小于预期，这主要由于三四线去库存好于预期，开发商资金回笼较好，现金流不错。下半年调控政策还是趋紧，房地产金融数据已有回落，且利率上升，这将抑制住房需求，预计下半年投资增速有所回落但幅度不大，在5-6%。

金融工作会议对中长期政策定调了，中性回归稳健，预计以稳为主，不会太紧也不会太松，二季度货币市场流动性从紧的情况不会再现，政策重在防风险去杠杆，回归服务实体经济，保持流动性基本稳定，对地方政府的融资行为终身追责，地方融资更规范，绕道PPP等明股实债方式未来可能不会再做了，这可能对基建有一定压力。

从宏观面来看经济基本面是几年以来比较不错的时期，未来政府要抓住这个时机推动结构性改革。

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸等：

经济保持稳定，基数效应来袭。

经济稳工业升。上半年GDP同比增速6.9%，高于6.5%的年度增长目标，保增长压力暂缓。6月工业增加值同比增速较5月回升，印证6月制造业PMI、发电量增速双双反弹。库存周期步入尾声，但经济仍具备韧性。

投资保持平稳。2季度固定资产投资增速较1季度略回落，且三大类投资增速均较1季度回落。6月投资单月增速略反弹，其中，需求淡季不淡令制造业投资回升，积极财政持续发力令基建投资回升，而房地产投资保持平稳。

地产需求缓降。6月地产销量同比增速因低基数反弹，加之库存持续去化，带动6月土地购置和新开工面积增速回升。但2季度地产销量增速较1季度明显回落。新一轮楼市调控政策下，房贷利率回升，令地产需求整体放缓，棚改货币化安置提振三四线需求，但独木难支。

可选消费普升。6月社消零售名义、实际、限额以上零售同比增速均较5月回升。必需消费品增速涨少跌多，可选消费品涨多跌少，其中汽车、家电、通讯器材、家具和建材普遍反弹，仅石油及制品继续回落。

基数效应来袭。2季度GDP走平，其中工业升、投资降，而6月单月工业、投资均短期反弹。但考虑到去年3季度发电量、主要工业品产销、铁路货运量等工业相关数据基数普遍跳升，3季度经济依然面临考验。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁：

上半年公布的宏观经济成绩单大大超过市场预期，包括投资消费外贸等等，显示中国大力供给侧结构型改革效果在显现，三去一补一降推进后，钢铁，原材料等价格逐渐回升，6月份规模以上工业增加值又跳升至增长7.6%，“经济好的超过预期，感觉是一片大好。”

不过，考虑到上半年拉动经济的积极因素中都存在回落的可能，包括外需的不确定，预计下半年进出口可能回落，同时刚刚召开的中央金融工作会议强调的防范金融风险仍是下半年的政策主题，对地方政府债务的核查更严格，可能会使得一些地方通过不规范举债筹措的基础建设资金来源受到影响，加之房地产投资回落，会影响到下半年的固定资产投资，下半年经济可能会较上半年有所回落，全年呈“前高后稳”的态势。

--中银国际证券首席宏观分析师 朱启兵：

从数据来看，二季度出口、消费、工业都很强劲，尤其是工业大幅提升超出市场预期，显示工业生产已经企稳。主要原因是，工业从11年后出现了长达6年的下行周期，在这期间很多工业企业已经开始了主动出清的过程，之后在外需回暖加上供给侧改革等方面原因，促使企业生产企稳回升。

我们预期下半年经济增速会较上半年有小幅走低，预计在6.6-6.7%。虽然消费稳定、欧美经济仍较佳也令外贸形势较好，但投资可能会有小幅下行，一是房地产投资增速会继续向下，二是基建增速将较小幅回落，因上半年财政支出加快给予基建有利支持，但数据显示，上半年财政支出已经完成了预算的53%，而往年则集中在三、四季度，说明财政投放的节奏在提前。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

上半年GDP同比增长6.9%，无论投资消费外贸均好于预期，整体经济运行平稳并呈向好态势，也为下半年奠定了好的基础。完成全年经济目标应该没有问题，稳增长压力减轻。

考虑到下半年外贸可能会有所回落，同时受房地产开放投资放缓影响，投资增速预计也会放慢，而消费受居民收入制约通常是个恒变量，很难有大的波动，预计下半年GDP增幅可能会维持在6.8%左右。政策方面应该不会有明显调整，结合刚刚结束的金融工作会议内容，预计防范金融风险仍是下半年的工作重点。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

三驾马车好于预期，6月工业大超预期，可能是企业效益好转带动企业家信心，带动工业恢复，也可能与5月一带一路会议后复工有一定关系。全年经济比去年研判好很多，三季度原本我们预计在6.7%，现在看应该在6.8%左右，全年有望在6.8%。

政策收紧是确定无疑的，表现在去杠杆继续，之前杠杆较高与偏宽松货币政策有关，导致资金大量进入低效领域，将来会采取稳健偏紧的政策；将来会有更有效的直接融资，来化解间接融资的风险；此外，也会通过金融检查降低资金到实体成本。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓

经济好转显著超出市场预期。作为经济增长第一动力的投资企稳回升，预示着下半年经济将延续目前的回升态势，我们重申经济稳中偏升，不会是市场看法“前高后低”。工业回升表明当期经济运行回暖态势已成。

货币稳中偏紧态势不变，但不会加码，为降融资成本，政策组合会着力使现有利率水平下降，货币增速会有小幅反弹。

**相关背景**

--中国央行发布2016年年报称，将坚持以推进供给侧结构性改革为主线，保持货币政策稳健中性，加强预期引导，把防控金融风险放在更加重要的位置。年报并称，央行将适应货币供应方式新变化，调节好货币闸门，努力畅通货币政策传导渠道和机制，维护流动性基本稳定，为结构性改革营造中性适度的货币金融环境；同时把货币政策调控与深化改革紧密结合起来，更充分地发挥市场在资源配置中的决定性作用。

--中国人民银行发布“2017中国金融稳定报告”称，当前中国经济社会保持平稳健康发展，经济形势缓中趋稳、稳中向好，经济运行保持在合理区间；要实施好稳健中性的货币政策，保持流动性合理适度、基本稳定，为实体经济发展营造良好的货币金融环境。

--中国6月CPI和PPI同比涨幅一如市场预期，均持平于前月。现阶段物价持稳，且年内通胀 或通缩的可能性均偏低，预计未来CPI会温和抬升但在2%以内，PPI涨幅则继续收窄。今年物价表现温和可控，并非影响货币政策的核心变量，金融市场对此亦反应平淡。分析人士认为，“监管协调2.0”是央行货币政策的核心影响因素，短期将延续去杠杆进程。

--中国6月官方制造业PMI超预期增长，主要分项大幅回升，显示供需两端均有改善，出口表现尤为强劲，而价格回落之势也有缓和；官方非制造业亦连续两个月加速扩张，受基建等投资活动拉动，建筑业景气指数升至年内高点。6月PMI的亮眼表现缓解对中国经济下行压力的担忧，二季度经济增速预计为6.8%左右。

--中国国家发改委表示，截至5月底退出煤炭产能9,700万吨左右，完成年度目标任务65%，全国已压减粗钢产能4,239万吨，完成年度目标任务84.8%；5月审批核准固定资产投资项目八个，总投资额518亿元人民币。 （完）