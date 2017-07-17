焦点：三驾马车齐发力中国二季度经济增速超预期 防风险仍是下半年重点

发稿 路透中文部；撰写 宿泱韫

路透北京7月17日 - 中国经济二季度继续保持强劲动能，同比增速超预期持稳在6.9%的高位，这主要得益于投资、消费和出口三驾马车的齐齐发力。尽管分析人士仍认为房地产投资大概率放缓，金融去杠杆效应逐步显现，会在一定程度上拖累下半年经济，但调整幅度是有限的，更有可能出现“前高后稳”的情形。

分析人士并指出，从宏观面来看中国经济目前正处于几年来不错的时期，周末结束的中国金融工作会议已传递出货币政策保持稳健的信息，所以应抓住当前有利的窗口期，防风险促改革。

“上半年经济增长最大的特点是三驾马车一起发力，投资、消费和出口都成为经济增长的重要发力点，”瑞穗证券首席经济学家沈建光称，二季度经济增长势头比去年和前年同期都好，可以看到中国政府宏观刺激措施都在发挥作用。

不过他同时指出，金融工作会议可能是一个转折点，对表外理财和影子银行部分会有明显打压，强劲问责制度对信贷、保险等放贷会有很大的控制，这样看来下半年经济增速会比上半年略有回落，到6.6-6.7%左右。

中国国家统计局周一公布，今年二季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，高于路透调查预估中值6.8%，并持平于一季度增速，同为2015年三季度以来最高水平；二季度GDP环比则增长1.7%。整个上半年GDP同比增速亦为6.9%。

6月规模以上工业增加值同比增长7.6%，社会消费品零售总额同比增11%，明显高于路透调查预估的6.5%和10.6%。上半年规模以上工业增加值同比增长6.9%，社会消费品零售总额同比增长10.4%；固定资产投资同比增长8.6%，略高于路透调查中值8.5%。

国家统计局发言人邢志宏在发布会上表示，今年以来，消费增长稳健，上半年最终消费支出对经济增长的贡献率为63.4%，稳居“三驾马车”之首，同时外需明显回稳向好，上半年出口增长了15%，“所以现在是内外需求联动，经济增长的动力格局在进一步改善。”

据邢志宏介绍，上半年资本形成总额的贡献率是32.7%，货物和服务净出口的贡献率是3.9%。从数据当中能够看到，内需这一块的贡献率96.1%，比上个季度还提高了0.3个百分点。

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁表示，上半年公布的宏观经济成绩单大大超过市场预期，包括投资、消费、外贸等等，显示中国大力供给侧结构型改革效果在显现，三去一补一降推进后，钢铁，原材料等价格逐渐回升，6月份规模以上工业增加值又跳升至增长7.6%，“经济好的超过预期，感觉是一片大好。”

但他也指出，考虑到上半年拉动经济的积极因素中都存在回落的可能，包括外需的不确定，预计下半年进出口可能回落，同时刚刚召开的中央金融工作会议强调的防范金融风险仍是下半年的政策主题，对地方政府债务的核查更严格，可能会使得一些地方通过不规范举债筹措的基础建设资金来源受到影响，加之房地产投资回落，会影响到下半年的固定资产投资，下半年经济可能会较上半年有所回落，全年呈“前高后稳”的态势。

超预期的GDP提振市场信心，中国股市沪综指.SSEC在数据公布后缩窄跌幅，早盘微跌0.11%；人民币兑美元即期早盘亦续随中间价上行，最新报6.7692元人民币。

中国GDP与CPI图表 tmsnrt.rs/2uzbySx

中国GDP同比与环比走势图表 tmsnrt.rs/2uyHS8l

中国工业增加值/PMI图表 tmsnrt.rs/2uzdBpQ

**今年经济增速“前高后稳”**

尽管多数分析人士仍认为房地产投资会是下半年经济增长的不确定因素，但二季度经济的良好表现，意味着当前内外需较稳，下半年经济虽不及上半年增速，依然能表现出稳定的走势。

“下半年经济增长动能维持平稳，大幅上升的可能性较小，去杠杆不支持经济明显反弹，但大幅回调可能性也小，美欧复苏态势明显，外需平稳，国内看消费投资总体仍稳。”交通银行首席宏观分析师唐建伟表示。

他称，房地产投资今年一直强于预期。政策调控紧，但投资增速降幅小于预期，这主要由于三四线去库存进展良好，开发商资金回笼较好，现金流不错。下半年调控政策还是趋紧，房地产金融数据已有回落，且利率上升，这将抑制住房需求，预计下半年房地产投资增速有所回落但幅度不大，在5-6%。

统计局数据显示，上半年全国房地产开发投资同比增长8.5%，增速低于1-5月的8.8%；房屋新开工面积同比增长10.6%，高于1-5月的9.5%。上半年商品房销售面积同比增长16.1%，销售额同比增21.5%，均高于前五月。

中国房地产开发与商品房销售增速图表 tmsnrt.rs/2tZj8EA

“下半年，预计在货币政策保持稳健中性，金融监管力度加强以及房地产调控政策滞后效应的影响下，GDP增速将小幅回落，”民生银行研究院宏观团队表示，但在上半年超预期增长背景下，预计全年GDP增速约为6.8%，呈现为“前高后不低”态势。

中银国际证券首席宏观分析师朱启兵则认为，虽然消费稳定、欧美经济仍较佳也令外贸形势较好，但投资可能会有小幅下行，一是房地产投资增速会继续向下，二是基建增速将较小幅回落，因上半年财政支出加快给予基建有利支持，但数据显示，上半年财政支出已经完成了预算的53%，而往年则集中在三、四季度，说明财政投放的节奏在提前。他预计下半年经济增速在6.6-6.7%。

**下半年防风险为重**

上半年经济保持相对强劲的走势，意味着政策稳增长压力减轻，而防风险促改革有更大空间。

“宏观面来看经济基本面是几年以来比较不错的时期，未来政府要抓住这个时机推动结构性改革。”交行的唐建伟表示，金融工作会议对中长期政策定调了，中性回归稳健，预计以稳为主，不会太紧也不会太松。

他认为，二季度货币市场流动性从紧的情况不会再现，政策重在防风险去杠杆，回归服务实体经济，保持流动性基本稳定，对地方政府的融资行为终身追责，将使地方融资更规范，绕道PPP等明股实债方式未来可能不会再做了，这可能对基建有一定压力。

统计局的邢志宏在发布会上称，货币政策要保持稳健中性，要为经济保持在合理区间提供必要的流动性支持，为供给侧结构性改革创造良好的金融环境。同时货币政策要防止实施过松，产生加杠杆效应，放大资产泡沫，给中国经济带来风险。

他表示，在整个经济发展过程当中，中央银行还通过多种货币政策供给工具，提供了不同期限的流动性，为市场维护了流动性的基本稳定，为实体经济提供了重要支持。金融体系改革力度也很大，将会不断地完善加强货币政策的传导机制建设，使市场利率稳定下来，保持经济平稳健康发展。

上海证券首席宏观分析师胡月晓预计，货币稳中偏紧态势不变，但不会加码，为降融资成本，政策组合会着力使现有利率水平下降，货币增速会有小幅反弹。

周末闭幕的中国金融工作会议传递出信息，中国领导层将金融风险防范化解置于创新发展前，并升级金融监管协调至国务院层面的金融稳定发展委员会，凸显当前防范金融风险的紧迫性和维护国家金融安全的决心。（完）