中国三季度GDP同比增6.8% 9月工业增加值同比增6.6%--统计局

路透北京10月19日 - 中国国家统计局周四公布，今年三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，环比增1.7%，均与路透调查预估中值一致，前三季度GDP同比增长6.9%。

统计局并公布，1-9月固定资产投资同比增长7.5%，低于路透调查中值7.7%；1-9月民间固定资产投资同比增长6%。

单独9月来看，规模以上工业增加值同比增长6.6%，社会消费品零售总额同比增10.3%，路透调查预估中值分别为6.2%和10.2%；环比则分别增长0.56%和0.9%。

中国前三季度规模以上工业增加值同比增长6.7%，社会消费品零售总额同比增长10.4%。

统计局同时上修2017年一季度和二季度GDP环比增速至1.4%和1.8%，原本为增长1.3%和1.7%。

以下为中国2017年三季度GDP和9月工业、消费与投资同比变动详情（%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

三季度国内生产总值（GDP） 6.8 6.8 6.9 6.5-7.0 6.7

工业增加值 6.6 6.2 6.0 5.7-8.1 6.1

固定资产投资(不含农户)(1-9月) 7.5 7.7 7.8 7.2-8.0 8.2

社会消费品零售总额 10.3 10.2 10.1 9.6-12.5 10.7

注：GDP前值为二季度数据，上年同期为去年三季度数据；固定资产投资数据前值为1-8月累计数据。

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站：www.stats.gov.cn/ （完）