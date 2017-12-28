中国前三季度经常帐和金融账呈双顺差 未来国际收支料延续基本平衡（更新版）

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路透北京12月28日 - 中国国家外管局周四称，今年前三季度经常帐户和非储备性质金融账户均呈现顺差，储备资产增加；随着全球经济持续回暖带来外需增长，国内经济在合理区间运行，金融市场进一步对外开放，预计未来中国国际收支将继续呈现基本平衡的格局。

外管局网站刊登的答记者问并称，9月末中国对外金融资产和负债均较上年末增长，对外各类投资有序进行，来华各类投资稳定增加，国际投资头寸状况较为稳健。

“2017年前三季度，经常帐户顺差1,098亿美元，与国内生产总值（GDP）的比例为1.3%，仍保持在合理区间，”外管局称，期内国际收支口径的货物贸易顺差3,347亿美元，货物出口和进口同比分别增长10%和17%，表明外贸回稳向好势头在巩固。

外管局公布国际收支平衡表三季度终值数据显示，中国三季度经常帐户顺差405亿美元（初值为顺差371亿美元），资本和金融帐户顺差142亿美元（初值为逆差371亿美元）。其中，资本账户顺差0.2亿美元，非储备性质的金融账户顺差441亿美元，储备资产增加299亿美元。

整个前三季度，经常帐户顺差1,098亿美元，资本和金融账户顺差531亿美元。其中，资本账户逆差1亿美元，非储备性质的金融账户顺差1,121亿美元，储备资产增加589亿美元。

对于各方关心的外储资产变化，外管局新闻稿称，前三季度中国储备资产因国际收支交易（不含汇率、价格等非交易因素影响）增加589亿美元，上年同期为减少2,941亿美元，其中外汇储备增加598亿美元，在国际货币基金组织的储备头寸等减少9亿美元。

今年前三季度中国对外金融资产和负债均较上年末有所增长。9月末中国对外净资产17,064亿美元，其中，对外资产67,928亿美元，对外负债50,864亿美元，较上年末分别增长5.0%和9.0%。

从项目构成看，在对外资产中，储备资产32,044亿美元，占资产总额的比重为47%；直接投资资产13,931亿美元，占比21%；证券投资资产4,538亿美元，占比7%；金融衍生工具资产67亿美元，占比0.1%；其他投资资产17,347亿美元，占比26%。

在对外负债中，直接投资负债29,533亿美元，占负债总额比重为58%，仍位列对外负债首位；证券投资负债9,707亿美元，占比19%；金融衍生工具负债48亿美元，占比0.1%；其他投资负债11,576亿美元，占比23%。(完)

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)