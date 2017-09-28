中国三四季度GDP同比料均增6.7% 需适度预调微调宏观政策--中行

路透北京9月28日 - 中国银行国际金融研究所周四预计，中国三及四季度国内生产总值（GDP）同比增长均为6.7%，全年增速6.8%左右。展望四季度，新动能强劲增长，企业盈利延续改善趋势，经济总体将保持平稳运行。为避免经济超预期回落，需要适时适度预调微调宏观政策，财政政策要更好地发挥“宽财政”的作用和空间。

中国上半年GDP同比增长6.9%；并将在10月中旬发布9月及第三季GDP数据。而经济合作暨发展组织(OECD)周三发布最新预估中国今明两年经济增速的预估分别上调至6.8%和6.6%。

中行国际金融研究所发布2017年四季度经济金融展望报告称，随着季节性因素的消退，四季度部分指标增速会较三季度有所恢复，但需求能否明显好转是判断经济能否持续复苏的关键。目前来看，国内经济的不稳定性也在增加，受房地产调控政策、去产能与环保政策趋严、融资环境趋紧、高基数等影响，四季度需求面会弱于上半年，企业经营压力将有所增大。

“为避免经济超预期回落，宏观政策要在坚持金融去杠杆、防范金融风险的大背景下，适时适度预调微调。积极财政政策要在防范地方政府债务风险的同时，加快发挥“宽财政”的作用和空间，货币政策要更加注重前瞻性和灵活性，辅之以继续从严的监管政策。“报告称。

报告指出，经济运行中的不稳定性应予以密切关注，包括外贸增长动能或有所减弱，货币监管政策“双收紧”效果显现、市场利率“易升难降”，基建投资面临资金约束，收入掣肘消费增长，去产能与环保叠加制约工业生产。

报告认为四季度贷款增长或将高位小幅回落。主要由于经济下行进一步显现、货币供给偏紧，以及季节性因素导致贷款惯性回落。利率大幅上行可能性较小，时点性资金紧张仍是常态。

中国国务院总理李克强周三召开国务院常务会议称，在狠抓现有政策落实的同时，采取减税、定向降准等手段，激励金融机构进一步加大对小微企业的支持。

关于全球经济金融形势，报告认为，全球经济温和增长，美欧英等发达经济体增长趋于同步，国际贸易投资复苏态势好于预期。2017年全球经济增速预计将达到3.0%。全球金融市场总体保持稳定，但随着美联储开启缩表程序，其他发达经济体货币政策酝酿变局，可能成为未来影响全球金融市场的不稳定因素。(完)