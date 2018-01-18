中国2017年四季度GDP同比增长6.8% 全年增6.9%

路透北京1月18日 - 中国国家统计局周四公布，2017年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查的预估中值6.7%。2017年前三季度GDP同比分别增6.9%、6.9%、6.8%。

统计局并公布，2017年中国规模以上工业增加值同比增长6.6%，社会消费品零售总额同比增10.2%；固定资产投资增长7.2%，高于路透调查预估中值的7.1%。

此外，中国2017年全年民间固定资产投资同比增长6.0%。

单独12月来看，规模以上工业增加值同比增长6.2%，路透调查预估中值为6.0%；12月社会消费品零售总额同比增长9.4%，路透调查中值为10.1%。

以下为中国2017年四季度GDP和12月工业、消费与投资同比变动详情（%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

四季度国内生产总值（GDP） 6.8 6.7 6.8 6.5-7.0 6.8

工业增加值 6.2 6.0 6.1 5.9-6.8 6.0

固定资产投资(不含农户)(1-12月) 7.2 7.1 7.2 7.0-7.3 8.1

社会消费品零售总额 9.4 10.1 10.2 9.3-11.0 10.9

注：GDP前值为三季度数据，上年同期为去年四季度数据；固定资产投资数据前值为1-11月累计数据。

国家统计局此前公布，中国12月CPI保持了温和上升的态势，涨幅略有回落，但受大宗商品价格攀升拉动，PPI大幅超预期并刷新逾五年高位，从年初的-5.3%转为升5.5%。分析人士指出，商品价格涨势已是强弩之末，预计年底PPI的凌厉涨势不会延续太久，CPI今年涨势料温和，并不构成太大通胀压力。

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站：www.stats.gov.cn/ （完）