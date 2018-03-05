中国未来几年铁路投资预计高位锯齿状运行--原铁总副总经理

路透北京3月5日 - 全国政协委员、原铁路总公司副总经理卢春房周一在两会间隙表示，今年7,320亿元人民币的铁路投资目标与去年的8,000亿左右差距不大，未来几年铁路投资应该还是高位锯齿状运行。

“铁路投资目前是在高位运行，但不是说没一点变化，是锯齿状的，有高有低是可能的。”他在政协小组会间隙对路透表示。

他指出，铁总投融资改革一直在进行，也取得一定效果。”铁总对民间资本的开放既没有天花板也没有弹簧门，实际上是开着门愿不愿意进的问题。”

他进一步称，民营资本进入要考察投资回报。有些项目回报高，如杭州到温州高铁，民间资金就进入了，有些投资效益不高就不愿意进入。

卢春房指出，现在铁总负债率较高，投融资体制改革一直在探索，相信后期也会有措施推出，但具体措施现在还说不清。

他重申铁总公司制改制方案已经上报，尚未获批，目前尚无上市计划。

最新公布的政府工作报告称，今年铁路固定资产总投资安排7,320亿元。而今年年初的铁路总公司2018工作会议就指出，2018年主要工作目标全国铁路固定资产投资安排7,320亿元人民币；其中，国家铁路7,020亿元。投产新线4,000公里，其中，高铁3,500公里。（完）