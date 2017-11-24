中国规划2020年铁路里程将达15万公里 推进债转股盘活铁路资产--发改委

路透北京11月24日 - 中国国家发展改革委周五发布铁路“十三五”规划称，到2020年，在路网建设方面全国铁路营业里程达到15万公里，高速铁路3万公里，并将高速铁路扩展成网；中西部路网规模继续扩大，达到9万公里，城际和市域铁路规模达到2,000公里。

发改委网站刊登的规划并称，还将积极研究化解铁路债务措施，进一步规范铁路领域政府和社会资本合作；加快铁路优质资产盘活，对具有较好收益预期的高铁，按照市场化、法治化原则推进债转股。

规划指出，在路网建设方面，全国铁路营业里程达到15万公里，其中高速铁路3万公里，复线率和电气化率分别达到60%和70%左右，基本形成布局合理、覆盖广泛、层次分明、安全高效的铁路网络。

其中，在建成“四纵四横”主骨架的基础上，高速铁路建设有序推进，高速铁路服务范围进一步扩大，基本形成高速铁路网络。

干线路网方面，东部路网持续优化完善，中西部路网规模继续扩大，西部与东中部联系通道进一步拓展，区域内部联系更加紧密，中西部路网规模达到9万公里左右。

“推进主要城市群之间区际干线铁路建设，以中西部地区为重点，拓展中西部路网覆盖面。”规划称。

在经济发达、人口稠密、城镇密集地区形成城际、市域（郊）铁路骨架网络，其他适宜区域因地制宜、量力而行布局建设，城际和市域（郊）铁路规模达到2,000公里左右。

“重点建设京津冀、长江三角洲、珠江三角洲等地区城际铁路，...鼓励适宜地区盘活存 量资产、优先利用既有铁路提供城际、城市运输服务。”规划称。

同时，统筹支线铁路建设 落实所有权、经营权的放开条件，鼓励地方政府和社会资本投 资建设和运营一批地方开发性铁路和支线铁路。加快推进煤运通道 集疏运支线、港口支线和普通支线铁路建设，着力解决铁水联运“最后一公里”问题。

**积极防控债务风险**

规划称，“十三五”期间将加大对铁路项目地方出资能力的审查力度，充分评估铁路项目建设 可能带来的地方政府债务和风险隐患，合理控制建设规模和节奏， 严控地方政府债务增量，确保建设时机、建设标准等与发展需求、筹资能力相适应。

同时，引导地方政府按照相关规定开展PPP项目，严禁通过PPP等形式违法违规变相举债。加快铁路优质资产盘活，对具有较好收益预期的高铁，按照市场化、法治化原则推进债转股。

在融资方面，发挥好铁路建设债券融资支持作用，继续向社会资本推出一批市场前景较好、投资预期收益较稳定的铁路项目；拓宽铁路发展基金融资渠道，鼓励采用股权投资方式 推进铁路混合所有制改革。（完）

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