中国房地产资产证券化产品将继续扩张 租赁房产渐成主力之一--专家

路透上海11月8日 - 全球物业顾问--第一太平戴维斯中国估价部董事甘启善表示，未来几年中国的房地产资产证券化产品规模将继续扩张，而租赁房产因受政策扶持，有望成为将来主流标的资产之一。

他在接受路透采访时指出，在全国大范围推出纯租赁用地后，开发商的融资渠道将会更多依赖类似房地产信托基金（REITs)等资产证券化产品，而租赁用地的地价相对低廉，使租赁房产的收益具有吸引力，这些因素将促使租赁房产成为未来资产证券化的主要增量之一。

“规模很重要，有规模才能吸引足够多的投资者。”他表示，单单国内主要城市的商业及办公物业去年末的存量规模已达44万亿美元，若按全球第一大REITs市场--美国的情况来推算，中国潜在的REITs市值高达1.67万美元，这是美国REITs市场目前规模的1.5倍。

目前受政策法规的限制，国内尚没有真正意义的REITs产品，主流是类REITs及商业地产抵押贷款支持证券（CMBS）。2016年，中国的企业资产证券化产品发行规模达4,821亿元，其中类REITs与CMBS共发行11单产品，规模共占7%；今年上半年，资产证券化产品规模为2,952亿元，类REITs与CMBs规模占比上升至11%。

近期长租公寓成为房地产资产证券化市场的新军，例如魔方公寓发行的国内首单公寓类资产支持证券（ABS）产品、长租公寓领导品牌自如发行的国内首单房屋租金分期ABS产品，以及前海开源基金公司发行的国内首单租赁住房类REITs产品。

甘启善分析称，目前上海、深圳等一线城市陆续推出纯租赁住宅用地，开发商需100%持有租赁物业70年，只租不售新政将迫使开发商由之前的快周转模式转向通过资产管理长期提升物业收益和增值，其融资模式也将更多依赖资产证券化产品。

“未来长租公寓等租赁类（资产证券化）产品的数量肯定会上升，不过其单个价值较低，总量上要追上商业地产还有时日。”他说。

去年中央定调“房子是用来住的，不是用来炒的”，政策风向转向发展住宅租赁市场，包括推出只租不售用地，鼓励租赁用房企业发生不动产证券化产品。最近的十九大报告中亦指出，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。（完）