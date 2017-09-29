中国集体建设用地建租赁住房试点全面启动 防过度房地产化

路透北京9月29日 - 中国国土资源部日前全面启动利用集体建设用地建设租赁住房试点，总体要求是牢牢把握“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，以构建租购并举的住房体系为方向，着力构建城乡统一的建设用地市场，并要严格遵守集体土地管理法律规定，防止过度房地产化。

国土部网站新闻稿指出，国土部本周在湖北召开利用集体建设用地建设租赁住房试点工作启动会，指出要推进集体土地不动产登记，完善利用集体建设用地建设租赁住房规则，促进建立房地产平稳健康发展长效机制。

“试点城市既要落实好‘规定动作’，也要发挥首创精神，创造‘自选动作’。”国土部副部长王广华在会上表示。

会议强调，要严格把握政策尺度，坚守底线防控风险；要理清中央与地方责任关系；严格按照规划确定范围建设，防控借机违法用地；严格遵守租赁相关法律规定，防止以租代售。

国土部指出，要坚持目标导向推进试点工作--以项目管理为抓手，以完善规则为主线，以可复制、可推广为标准，以支撑城乡建设为导向，增加住宅用地供应，引导住宅用地市场趋于均衡；优化农村建设用地管理环节，完善用地规则，盘活低效用地，促进节约集约用地。

同时，要优化用地管理流程，对宗地供应计划、签订用地合同、批复用地许可、不动产登记及项目开竣工、改扩建等环节实行全流程管理，将项目用地纳入供后监管；保障集体建设用地有效供应，统筹运用乡村规划编制、农村土地整治等措施，盘活空闲农村宅基地和乡镇企业用地，实现土地利用“腾笼换鸟”等。

对于社会各界关注的集体租赁住房和“小产权房”关系问题，王广华明确表示，两者有本质区别：集体租赁住房用地符合城乡规划、土地利用总体规划及村土地利用规划，经依法批准建设，依法实施不动产登记；“小产权房”既涉及违法用地，又涉及违法建设和销售，产权不受法律保护。

国土资源部和住房城乡建设部8月联合下发通知，确定第一批在北京、上海等13个城市开展利用集体建设用地建设租赁住房试点，以增加租赁住房供应，缓解住房供需矛盾，构建购租并举的住房体系。 （完）

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