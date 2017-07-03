碧桂园上半年居国内房企销售榜首 万科和恒大次之--CRIC

路透上海7月3日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)近日发布统计数据称，上半年碧桂园(2007.HK)以2,842.2亿元人民币销售额夺得国内房企销售榜的榜首，万科(000002.SZ)(2202.HK)和中国恒大(3333.HK)居第二和第三位。

统计数据显示，上半年万科和恒大的销售额分别为2,727.5亿元和2,409.7亿元。若将房地产项目按权益法计算，三者的位次则发生变化，中国恒大居第一，碧桂园和万科分居第二和第三位。

按销售额排名，保利地产(600048.SS)（1,460.1亿元）、绿地(600606.SS)（1,343.2亿元）、中国海外地产(0688.HK)（1,173.8亿元）、融创中国(1918.HK)（1,088.1亿元）、龙湖地产(0960.HK)（922.5亿元）、华夏幸福(600340.SS)（711.2亿元） 和金地集团(600383.SS)（702.3亿元）跻身前十。

目前上述上市公司尚未披露其月度房地产销售数据。

CRIC报告称，中国恒大6月销售达到580亿元，成为本月销售冠军。同时，恒大超过碧桂园重夺销售权益榜榜首，权益销售金额更能反映企业的资金实力和实际投资能力。可以预见，中国恒大今明两年利润将有更明显的增长。

报告指出，万科也在6月发力，单月销售额达到447亿元，比上月增长24.5%，万科股权之争结束后，未来业绩增长也有更大潜力。

在部分已公布2017年销售目标的企业中，大部分房企目标完成率已超50%，平均完成率已达59%，说明房企销售目标整体完成情况形势较好。此外，龙湖、碧桂园、旭辉(0884.HK) 这三家房企目标完成率已在七成以上。

去年实现千亿销售的房企数量扩充到了12家。报告称，在房地产集中度逐渐提高的背景下，今年以来陆续有房企公布明确的千亿目标时间表。在已公布千亿目标的企业中，按照实现时间可以分为三档，其中第一档是将千亿目标作为近期目标，今年或明年要实现，像龙湖地产、招商蛇口和正荣集团。

第二档是将千亿目标作为中期目标，用三年左右时间去实现，像雅居乐(3383.HK)、佳兆业(1638.HK)、禹洲地产(1628.HK)、滨江集团(002244.SZ)等；第三档是将千亿目标作为长远目标，像中骏置业(1966.HK)。（完）