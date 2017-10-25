中国将针对房企和地产中介开展商品房销售价格行为联合检查--住建部

路透北京10月25日 - 中国发改委、住建部周三联合发出通知，部署从今年10月30日至11月30日在全国范围内开展商品房销售价格行为联合检查，重点查处销售商品房未明码标价、未在交易场所醒目位置明码标价，捂盘惜售，炒卖房号，操纵市场价格等行为。

住建部网站刊登新闻稿显示，检查对象为房地产开发企业和房地产中介机构，对房地产开发企业在售楼盘和房地产中介机构门店商品房销售价格行为进行检查。

重点查处的行为还包括，未按规定实行“一套一标”；标示信息不全，没有按照规定内容明码标价；未标明房源销售状态，已售房源所标示价格不是实际成交价；商品房交易及产权转移等代收代办的收费未标明由消费者自愿选择；通过虚假价格承诺、虚假价格促销等手段，诱骗消费者进行交易；为交易当事人规避房屋交易税费等非法目的，就同一房屋签订不同交易价款的合同提供便利等九个方面。

新闻稿强调，将严厉查处违法行为，公开曝光典型案例，推进建立联合惩戒机制，确保检查工作取得实效。

住建部部长王蒙徽在十九大期间表示，住建部及有关部门正在抓紧落实房地产长效机制的工作，以满足新市民住房需求为主要出发点，以建立购租并举的住房制度为主要方向，以市场为主满足多层次需求，以政府为主提供基本保障，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，推进房地产长效机制建设。

他称，住建部大力整顿和规范房地产市场的秩序，始终保持高压严查的态势，加大对违法违规企业的查处曝光力度，进一步净化市场环境。（完）

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