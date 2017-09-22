中国全国首套房贷平均利率升至历史新高 为基准1.04倍--融360

路透北京9月22日 - 中国垂直金融搜索平台--融360最新发布的8月房贷报告显示，全国首套房贷平均利率创下历史新高，达到5.12%，这是自2016年以来首次突破5%大关。

融360网站刊登的报告称，8月首套房平均利率相当于基准利率1.04倍，环比7月上升了2.47%；同比去年8月的4.44%，上升了15.35%。超九成银行不再提供首套房利率优惠。

在其调查的35个城市533家银行中，本月有154家银行首套房利率上升，占比28.89%；房贷利率下降的有七家银行，占比1.31%；与上月持平的有349家银行，占比65.48%，本月共有29家银行（分支行）暂停受理房贷业务。

融360分析称，7月-8月间，分别有不同城市出现大幅上升的情况，使整体平均利率出现上升。首套利率目前主要集中在基准上浮5%-10%的水平，当上浮情况相继落地各城市后，利率上浮趋势将会趋于平稳状态。

“受市场调节以及供求形势的变化，房贷利率或暂不会再度出现大幅上升的情况。”报告称，若在无明确指导政策规定的情况下，首套利率过度上浮亦是不合理的，将会一定程度上破坏市场平衡，引发市场新的不良反应。

据融360，一线城市平均利率纷纷升破5%，仅剩上海守住基准利率。北京、上海、广州和深圳的首套房平均利率在8月分别为5.12%、4.83%、5.13%和5.04%。本月二线城市首套利率上浮银行数略增，半数以上城市首套利率破5%，优惠占比降至年内最低值。

8月份全国首套房平均利率最低的城市前十分别为上海4.83%、珠海4.90%、海口4.90%、太原4.94%、乌鲁木齐4.95%、厦门4.96%、大连5.01%、西安5.02%、长沙5.03%、深圳5.04%。最高利率为郑州、哈尔滨和石家庄的5.39%。

从首套房利率监测数据看，232家银行执行基准利率，较上月减少132家；252家银行执行基准利率上浮，较上月新增126家，上浮趋势较明显。融360统计的533家银行（分支行）中，有484家不再提供优惠利率，占比高达90.8%。

进入9月又有多个城市的银行开始上浮首套房利率。北京地区多家银行相继上调首套房贷款利率，调整后首套房贷利率较基准利率上浮5%-10%成为主流的现象，中国人民银行营业管理部称，北京调升房贷利率调整符合政策要求和导向。

据重庆本地媒体重庆商报，重庆部分银行在9月上调首套房利率5-20%。融360统计显示，重庆8月的首套房平均利率已达5.28%，在二线城市中居前。（完）