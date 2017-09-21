中国决定在北京上海开展共有产权住房试点 确保用地供应--住建部

路透北京9月21日 - 中国住房和城乡建设部周四表示，经研究，决定在北京市、上海市开展共有产权住房试点，要以制度创新为核心，在建设模式、产权划分、使用管理、产权转让等方面进行大胆探索，力争形成可复制、可推广的试点经验。

住建部网站刊登“关于支持北京市、上海市开展共有产权住房试点的意见”，称要确保共有产权住房用地供应，并落实好现有的财政、金融、税费等优惠政策，共有产权住房应以中小套型为主。

意见称，发展共有产权住房，是加快推进住房保障和供应体系建设的重要内容，目前，北京市、上海市积极发展共有产权住房，取得了阶段性成效。

通知明确，共有产权住房面向符合规定条件的住房困难群体供应，优先供应无房家庭，具体供应对象范围由两市人民政府确定。

在管理制度上，要制定共有产权住房具体管理办法，核心是建立完善的共有产权住房管理机制，包括配售定价、产权划分、使用管理、产权转让等规则，确保共有产权住房是用来住的，不是用来炒的。同时，要明确相关主体在共有产权住房使用、维护等方面的权利和义务。

在运营管理主体方面，要明确由国有机构代表政府持有共有产权住房政府份额，并承担与承购人签订配售合同、日常使用管理、回购及再上市交易等事项。

北京市稍早已公布《共有产权住房管理暂行办法》，明确了未来五年供应25万套共有产权住房的目标，着力满足城镇户籍无房家庭及符合条件新市民的基本住房需求。

上海市截至2016年底已供应共有产权保障住房8.9万套，并明确了下一步发展目标，着力改善城镇中低收入住房困难家庭居住条件。（完）

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