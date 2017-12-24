中国明年将抓好楼市分类调控 满足首套刚需遏制投机炒房--住建部长

路透上海12月23日 - 中国住房和城乡建设部部长王蒙徽周六表示，明年要抓好房地产市场分类调控，将针对各类需求实行差别化调控政策，满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房。

新华社援引他在全国住房城乡建设会议上并称，库存仍然较多的部分三四线城市和县城要继续做好去库存工作。要保持房地产市场调控政策的连续性和稳定性，继续严格执行各项调控措施，防范化解房地产市场风险。

他强调，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制；加强市场监测分析，提高精准调控的能力和水平，进一步强化地方政府主体责任。

同时，深化住房制度改革，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，在人口净流入的大中城市加快培育和发展住房租赁市场，推进国有租赁企业的建设，充分发挥对市场的引领、规范、激活和调控作用。

要支持专业化、机构化住房租赁企业发展，加快建设政府主导的住房租赁管理服务平台，加快推进住房租赁立法，保护租赁利益相关方合法权益。

王蒙徽并称，要加强区域协调和城乡统筹，促进大中小城市互联互通，提高中小城市、县城和中心镇的教育、医疗等基本公共服务水平，引导人口和住房需求合理分布。此外，还要加大房地产市场秩序规范整顿力度，始终保持高压严查态势，严厉打击房地产企业和中介机构违法违规行为。

周三闭幕的中央经济工作会议要求，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度；完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，保持房地产市场调控政策连续性和稳定性，分清中央和地方事权，实行差别化调控。

中国热点楼市在严厉调控下11月继续降温，房价多数已低于去年同期；而非热点的二、三线城市则受年末积极推盘影响，保持了一定热度，部分城市房价环比上升。整体而言，房价延续了稳中趋缓的态势。

路透季度调查结果显示，在“房住不炒”总基调下，中国住宅均价将延续涨幅收窄之势，明年上半年预计上涨2%，到年底降至同比涨幅持平，三四线楼市的降温是影响房价涨势的主要因素之一。（完）