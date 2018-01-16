中国对房地产调控的态度是“明确的、坚决的、一以贯之的”--住建部

路透北京1月16日 - 针对媒体报导的近期部分城市“放松调控”，中国住房城乡建设部最新表示，对房地产调控的态度是明确的、坚决的，是一以贯之的，今年将严厉打击各类违法违规行为，坚决遏制投机炒房，进一步落实地方主体责任，确保房地产市场稳定。

住建部主管报纸中国建设报微信公众号报导称，媒体对兰州市“松绑”住房限购措施、合肥市取消住房限价措施、成都等地借人才落户政策“放松”调控为误读。

中国建设报援引住建部有关负责人称，2018年毫不动摇地坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，毫不动摇地坚持房地产市场调控目标，毫不动摇地坚持调控政策的连续性稳定性，严格落实各项调控政策措施。

报导援引兰州市房管局有关负责人称，实际情况是，兰州市对住房供求矛盾突出的主城区从严实施限购等调控措施，对部分库存较大的偏远地区以限售替代限购；同时改进了审核方式，将购房人提供相关证明，改为由房产部门通过社保及税务部门系统中核查，便利群众办事。

1月8日，兰州市已在政府网站上澄清，此次政策调整不是放松调控，而是从严调控，并提高调控的精准性。

报导援引合肥市国土局有关负责人表示，合肥市热线服务人员不了解限价措施的内涵而做了一般性回复，被炒作成合肥市“放松了调控”。1月6日，合肥市国土局已在网上辟谣，并未对限价措施进行调整。

而成都房管局有关负责人则称，成都市在引进人才的有关政策中，明确了一般性引进人才的落户条件，落户后才能购房，并未调整限购等调控措施，对极少数引进的高端人才，规定购买自用商品住房时可不受户籍、社保和纳税等条件限制。引进的高端人才限定为经认定的急需紧缺专业人才，主要通过人才公寓等方式解决住房问题，目前尚无一例申请购买商品住房。（完）