中国坚持调控目标不动摇 防止资金违规流入房地产--住建部（更新版）

路透北京11月21日 - 中国住房城乡建设部会同国土资源部、央行周二召开部分省市房地产工作座谈会称，要坚持调控目标不动摇、力度不放松，保持调控政策的连续性稳定性；并加强金融管理，平衡好房地产业与其他行业的资金配置，防止资金违规流入房地产。

央视新闻并援引会议内容称，还要完善土地供应管理，提高租赁住房和共有产权住房供地比例，防止高价地推涨房价；加快研究建立促进房地产市场平稳健康发展的长效机制。

“不能有任何‘喘口气、歇歇脚’的念头，...把稳定房地产市场、化解泡沫风险作为重中之重，引导好市场预期，防止出现大起大落。”会议称。

易居研究院智库中心研究总监严跃进指出，会议强调了不允许出现“喘口气、歇歇脚”的念头，这很关键。十九大以后，南京等部分楼市继续火热，一些城市出现乱涨价苗头，10月全国70城房价环比增幅相比9月有所提升，这都是风险，所以政策继续从严，应该是2018年的工作基调。

会议强调，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，包括大力发展住房租赁市场、加大对新市民的公租房保障力度、因地制宜发展共有产权住房、继续推进城镇棚户区改造。

还要加强城乡统筹和区域协调，统筹规划城镇空间布局，推动城乡一体化建设，提高中小城市、县城和小城镇的教育、医疗等基本公共服务均等化水平，加快农业转移人口市民化，支持农民工返乡创业安居。

“对于部分库存较大的三四线城市和县城，要结合以人为核心的城镇化进程，以不加杠杆为原则，有序推进去库存工作。”会议称。

除上述措施外，还要引导住房需求合理分布，加快疏解人口过多、房价过高特大城市的部分城市功能，促进大中小城市互联互通，带动周边中小城市、县城和小城镇的发展。

同时，大力整顿规范市场秩序，坚决打击投机炒作，净化市场环境；研究建立房地产统计和市场监测预警指标体系，加强对地方稳定房地产市场工作的评价考核和约谈问责。

中国国家主席习近平在十九大报告中指出，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。

国家统计局上周末公布的房价数据显示，中国10月份房价总体稳定，10月房价指数同比连续第25个月上涨，涨幅则连续第11个月收窄，不过环比涨幅略有回升，其中一线城市房价多数环比续降。（完）