中国9月70城房价指数同比涨幅明显收窄 一线房价环比续降（更新版）

（新增更多数据细节和统计局评论）

路透北京10月23日 - 始自去年9月30日的中国本轮房地产调控已满一周年，最新数据显示楼市平稳运行，9月房价指数同比涨幅明显收窄，环比涨幅持平，一线城市房价环比续降。

路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，今年9月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升6.3%，连涨24个月，但涨幅连续第10个月收窄，低于上月的8.3%。

从环比看，9月新建住宅销售价格较上月上涨0.2%，连涨29个月，涨幅与前月持平。

“70个大中城市中一线城市房价环比继续下降，二三线城市涨幅继续回落或与上月相同。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示，初步测算，9月一线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比均下降0.2%。

他指出，二线城市新建商品住宅价格环比上涨0.2%，涨幅与上月相同；二手住宅价格环比上涨0.2%，比上月回落0.1个百分点。三线城市新建和二手住宅价格环比分别上涨0.2%和0.3%，比上月回落0.2和0.1个百分点。

“9月份，因地制宜、因城施策的房地产调控政策持续发挥作用，70个大中城市中15个热点城市房地产市场继续保持稳定。”刘建伟称，从环比看，热点城市新建商品住宅价格全部下降或持平；从同比看，涨幅均继续回落，回落幅度在1.8至8.8个百分点之间。

中国70个大中城市房价同比与环比走势图： tmsnrt.rs/2la7rID

中国全国、北京、上海及深圳房价走势图： tmsnrt.rs/2xZkcvJ

同比来看，70个大中城市中一二三线城市房价涨幅继续回落。一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续一年回落，9月份比8月份分别回落3.5和3.8个百分点。

据刘建伟，二线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续10个月回落，涨幅较上月回落2.2个百分点；二手住宅价格同比涨幅连续8个月回落，涨幅环比降1.8个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅连续两个月回落，分别回落1.1和0.6个百分点。

统计局数据显示，重点城市中，北京与上海9月新建住宅销售价格指数同比分别上涨0.5%和持平，广州和深圳同比分别上涨9.4%和下跌3.7%。京沪广深新建住宅价格指数环比分别为-0.1%、持平、-0.5%和持平。

国家主席习近平在十九大报告中强调，坚持“房子是用来住的、不是用来炒”的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。

住建部部长王蒙徽周日在十九大新闻发布会上表示，房地产调控成效显现，市场总体保持稳定，预计四季度全国楼市延续成交量增速回落、成交价格趋于稳定的走势，将坚持调控目标不动摇、力度不松劲，并抓紧推进住房租赁市场的立法工作。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

9月 6.3 0.2

8月 8.3 0.2

7月 9.7 0.4

6月 10.2 0.7

5月 10.4 0.7

4月 10.7 0.7

3月 11.3 0.6

2月 11.8 0.3

2017年1月 12.2 0.2

2016年12月 12.4 0.3

11月 12.6 0.6

10月 12.3 1.1

9月 11.2 2.1

8月 9.2 1.5

7月 7.9 0.8

6月 7.3 0.8

5月 6.9 0.9

4月 6.2 1.2

3月 4.9 1.1

2月 3.6 0.6

1月 2.5 0.4

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）