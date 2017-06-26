中国将完善对境外企业和对外投资的统计监测 加强监督管理--深改组

路透北京6月26日 - 中国国家主席习近平称，境外企业和对外投资安全是海外利益安全的重要组成部分，要在国家安全体系建设总体框架下，完善对境外企业和对外投资的统计监测，加强监督管理，健全法律保护，加强国际安全合作，建立统一高效的境外企业和对外投资安全保护体系。

新华周一援引习近平上午主持召开中央全面深化改革领导小组第三十六次会议并强调，今年年底前基本完成国有企业公司制改制工作，要以推进董事会建设为重点，完善公司法人治理结构，实现权利和责任对等；要对改制全流程加强监管，严防国有资产流失。

习近平强调，改革越深入，越要注意协同，要促进各项改革举措在政策取向上相互配合、在实施过程中相互促进、在改革成效上相得益彰。

“改革能不能做到协同推进，方案设计是前提。要加强对改革方案的整体规划，”习近平称。

他指出，已经出台总体方案的，要抓紧推出相关配套文件和实施细则。少数尚未形成总体方案的重点领域改革，要加快顶层设计，尽快拿出总体方案。涉及政策配套的改革方案，相互要留有制度接口，时间节点要能衔接得上。

涉及落实标准、责任分工的，能细化的要尽可能细化，能明确下来的要尽量明确下来，能统一标准的要尽可能统一标准，让部门和地方好操作、好落实。

“各有关方面要对已经出台的改革方案经常‘回头看’，既要看相关联的改革方案配套出台和落实情况，又要评估改革总体成效，对拖了后腿的要用力拽上去，对偏离目标的要赶紧拉回来，”会议还指出，要实行领导干部自然资源资产离任审计。

会议亦指出，推动地区生产总值统一核算改革，编制全国和地方资产负债表，要坚持真实准确与审慎核算相统一、整体推进与分步实施相结合、国际标准与中国实际相协调的原则。

另外，中国（广东）、中国（天津）和中国（福建）自贸试验区建设两年来，有效发挥了全面深化改革和扩大开放试验田的重要作用。下一步，要针对新情况新问题，进一步扩大开放领域，加大压力测试，坚持创新驱动发展，加强改革系统集成，更好服务全国改革开放大局。（完）