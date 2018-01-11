中国监管层叫停新增集合资管计划投向委托贷款资产或信贷资产--消息

路透北京1月11日 - 据两位了解情况的消息人士周四透露，中国监管层已对投向委托贷款资产或信贷资产的集合资产管理计划全面叫停，中国证券投资基金业协会从即日起，停止对投向委托贷款资产或信贷资产的集合资产管理计划进行备案，定向投向委托贷款的资产或信贷资产需向上穿透符合银监会的委贷新规，按照新老划断原则，已存续的业务自然到期不得展期和新增。

北京一家券商资管部人士表示，“我们已经接到了证监会机构部的通知，要求不得新增投向委托贷款资产或信贷资产的集合资管计划，已存续的不得展期。”

其中，“一对多”产品，从即日起，未通过备案的产品，若穿透至底层资产是信贷、委贷资产的集合计划，基金业协会一律不再出具备案函，包括补充备案的产品。“一对一”产品，管理人需向上穿透，投资信贷、委贷资产的委托资金不得是募集资金。

路透目前暂未获得中国证监会和中国证券投资基金业协会对上述消息的置评。

中国银监会1月6日发布商业银行委托贷款管理办法，明确委托贷款资金不得作为注册资本金、注册验资，不得用于股本权益性投资或增资扩股等；不得用于生产、经营或投资国家禁止的领域和用途，不得从事债券、期货、金融衍生品、资产管理产品等投资。 （完）