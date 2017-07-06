中国未来四年居民收入年均增逾5.3% 2020年翻番就可实现--统计局

路透北京7月6日 - 中国国家统计局周四称，2016年全国居民人均可支配收入与2010年相比实际增长62.6%，为2020年实现居民收入比2010年翻番的目标打下坚实基础；在未来四年内，只要居民收入年均实际增速在5.3%以上，到2020年居民收入比2010年翻番的目标就可实现。

刊登在统计局网站的文章显示，2016年全国居民人均可支配收入23,821元人民币，比2012年增长44.3%，扣除价格因素，实际增长33.3%，年均实际增长7.4%，快于同期GDP(国内生产总值)年均增速0.2个百分点，更快于同期人均GDP年均增速0.8个百分点。

城乡差距持续缩小。2016年城镇居民人均可支配收入33,616元，比2012年增长39.3%，实际增长28.6%，年均实际增长6.5%；当年农村居民人均可支配收入12,363元，比2012年增长47.4%，实际增长36.3%，年均实际增长8.0%。

农村居民人均可支配收入年均实际增速快于城镇居民收入增速1.5个百分点。2016年城乡居民人均可支配收入之比为2.72（农村居民收入=1），比2012年下降0.16。

地区差距不断缩小。2012年以来，西部地区居民人均可支配收入年均增速为10.3%，比中部地区高0.4个百分点，比东部地区高0.9个百分点，比东北地区高1.8个百分点。

2016年东部地区与西部地区居民人均收入之比为1.67（西部地区居民收入=1），中部地区与西部地区居民人均收入之比为1.09，东北地区与西部地区居民人均收入之比为1.21。东部与西部、中部与西部、东北地区与西部收入相对差距分别比2012年缩小0.06、0.02、0.08。

基尼系数有所下降。2016年全国居民人均可支配收入基尼系数为0.465，比2012年的0.474下降0.009，居民收入差距总体在不断缩小。

恩格尔系数持续下降。2016年全国居民人均食品烟酒支出5,151元，比2012年增长21.2%，年均增长4.9%。食品烟酒支出占消费支出的比重（恩格尔系数）从2012年的33.0%下降至2016年的30.1%，下降2.9个百分点。

农村居民恩格尔系数从2012年的37.5%下降至2016年的32.2%，下降5.3个百分点。居民恩格尔系数的下降，标志着居民生活水平的进一步提高。（完）

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