独家：华润啤酒就收购喜力啤酒中国业务进行磋商--消息人士

路透香港3月8日 - 五位接近磋商的消息人士称，中国最大啤酒生产商—华润啤酒(0291.HK)正就收购喜力啤酒(Heineken/海尼根)(HEIN.AS)中国业务进行谈判，该交易价值可能超过10亿美元；华润啤酒希望从高端品牌啤酒中获得新的增长。

喜力、百威英博和嘉士伯啤酒等全球啤酒巨头在新兴市场面临着本土竞争对手及相互间的激烈竞争；人们认为新兴市场是全球大啤酒企业的成长动力来源。

中国是以数量计全球最大啤酒市场。华润啤酒旗下最大品牌雪花啤酒是全球最畅销啤酒，但几乎只在中国出售。

一位消息人士称，华润啤酒及喜力间的这一交易很可能包括广东、海南和浙江省的三家啤酒厂，即喜力在中国的经销业务和品牌。

消息人士称，这两家啤酒商已讨论过换股以作为交易的一部分。

消息人士称，具体细节尚未敲定，而且谈判还有可能破局。由于消息尚未公开，消息人士要求匿名。

华润啤酒未立即答复置评请求。喜力未予置评。

行业分析师称，自1983年进入中国市场以来，喜力一直难以建立强大的分销网络，也未能使其旗舰产品喜力拉格啤酒驰名中国；喜力拉格在中国高阶市场上远远落后于百威英博的百威啤酒。

据调研公司欧睿国际(Euromonitor)，以量计2016年喜力的中国市场份额为0.5%，华润啤酒则占据逾25%。(完)