华润水泥中期净利劲升5.4倍 股价涨逾6%创27个月高位

路透香港8月7日 - 中国水泥生产商--华润水泥(1313.HK)周一早盘股价最多大涨近6.2%，创两年三个月高位，受公司稍早公布的上半年净利按年劲升近5.4倍兼增加派息的利好消息带动。

华润水泥早盘高开5.5%后，盘中升幅曾扩大至6.18%至4.98港元的2015年5月以来高位。香港时间10:25涨5.12%，大盘恒生指数.HSI升0.53%。

华润水泥公布，截至6月底的半年净利为16.4亿港元，去年同期为2.58亿港元；每股基本盈利0.251港元，去年同期为0.039港元；董事会建议派中期息每股0.115港元，比去年同期的0.015港元大增。

公司业绩改善主要因中国推进供给侧结构性改革，行业供需关系得以进一步改善，水泥价格高于去年同期。上半年全国新增产能持续减少，全国新增四条熟料生产线，共增熟料产能510万吨，较去年同期下降34%。此外，内地加大基建项目投资、房地产地产平稳发展等因素，亦带动了对水泥的需求。

上半年，华润水泥的水泥、熟料及混凝土的平均售价分别为每吨294.6港元、每吨248.2港元及每立方米371.4港元，较去年同期分别增加23.8%、43.3%及下降0.8%。期内公司整体净利润率为12.2%，较去年同期大增10.2个百分点。

在成本方面，因期内煤炭价格大涨，公司上半年采购煤炭的平均价格同比增加48.2%至698港元，但每吨水泥的平均电力成本则下降8.6%至31.8港元。

展望未来，华润水泥相信，中国国内交通运输基建建设，城市地下综合管廊建设，以及区域发展规划的逐步升级，将有助于维持水泥平稳需求。随着供给侧改革的不断深化，水泥行业供需矛盾将逐步缓解，有助中国水泥行业长远健康发展。公司并将积极探索向产业上下游延伸的机会，寻求与国内外领先水泥企业进行战略合作。（完）

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