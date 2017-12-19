华润电力与母公司入股英国离岸风电场 总投资6亿英镑

路透香港12月19日 - 中国主要综合电力供应商--华润电力(0836.HK)周二宣布，将与母公司华润集团组建财团，以收购一家在英国从事离岸风电场业务的公司股权，预期投资额6亿英镑（约62.56亿港元）。

华润电力的公告称，该公司及华润集团将分别持有财团的四成及六成股权，即华润电力将投资最多2.4亿英镑，资金将来自内部资源及/或银行融资。

是次华润等拟收购的为Dudgeon Holdings Limited的30%股权，后者连同其附属公司在英国从事离岸风电场业务。该已正式开始商业营运的402兆瓦Dudgeon离岸风电场位于诺福克郡(Norfolk)海岸附近，其余两名股东为Statoil Wind Limited、Masdar Offshore Wind UK Limited，各持股35%。

华润电力表示，本次交易让公司能够参与华润集团之全球布局战略，而交易将令其能够为跨境扩张到欧洲市场建立平台，并对欧洲离岸风电能源行业进行首次投资，符合其主要业务及长期公司策略。

华润电力早盘收高1.14%，报14.2港元；大盘恒生指数.HSI则升0.83%。（完）

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