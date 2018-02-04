中国实施乡村振兴战略 2020年基本形成制度框架--中央一号文件

路透北京2月4日 - 中国中共中央、国务院周日发布2018年中央一号文件称，实施乡村振兴战略，既要不断夯实农村经济发展这个基础，也要推动农村文化、治理、民生、生态等在内的乡村发展水平的整体性提升，并明确到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成。

新华社周日受权发布的《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》提出，坚持城乡融合发展，坚决破除体制机制弊端，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，推动城乡要素自由流动、平等交换，推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。

这是新世纪以来第15个以“三农”（农业、农村、农民）工作为主题的中央一号文件。根据该意见，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，对统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设作出全面部署。

意见提出，到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。

“实施振兴乡村战略，必须抓住‘钱、地、人’等关键环节，破除一切不合时宜的体制机制障碍，推动城乡要素自由流动、平等交换，促进公共资源城乡均衡配置。”新华援引中央农村工作领导小组办公室主任韩俊解读一号文件称，以往的中央一号文件讲农业问题，讲农村经济发展讲得比较多，今年文件则作了全面部署。

他指出，乡村振兴是以农村经济发展为基础，包括农村文化、治理、民生、生态等在内的乡村发展水平的整体性提升，是乡村全面的振兴。

据新华微博，中央一号文件为城里人去农村买房划红线，提出适度放活宅基地和农民房屋使用权，严格禁止下乡利用农村宅基地建设别墅大院和私人会馆；同时为进城农民保留房和地开绿灯，提出维护进城落户农民土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权，引导进城落户农民依法自愿有偿转让上述权益。

对于乡村振兴中“钱、地、人”等关键环节，韩俊结合一号文件称，解决“钱”的问题，关键是健全投入保障制度，创新投融资机制，加快形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局。

解决“地”的问题，关键是深化农村土地制度改革，建立健全土地要素城乡平等交换机制，加快释放农村土地制度改革的红利。

解决“人”的问题，关键是畅通智力、技术、管理下乡通道，创新乡村人才培育引进使用机制，大力培育新型职业农民，加强农村专业人才队伍建设，造就更多乡土人才，发挥科技人才支撑作用，鼓励社会各界投身乡村建设。

他指出，处理好农民和土地的关系，仍然是深化农村改革的主线，也是实施乡村振兴战略的重大政策问题。文件对深化农村土地制度改革部署了许多重大改革任务，如部署完善农民闲置宅基地和闲置农房政策，按照“落实宅基地集体所有权，保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权，适度放活宅基地和农民房屋使用权”的方向，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”改革。

韩俊强调，这项改革不是让城里人到农村买房置地，而是吸引资金、技术、人才等要素流向农村，使农民闲置住房成为发展乡村旅游、养老、文化、教育等产业的有效载体。（完）