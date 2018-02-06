到2020年实现中国农村人居环境明显改善 加大生活垃圾治理--国务院

路透北京2月6日 - 中国中共中央、国务院办公厅日前印发《农村人居环境整治三年行动方案》提出，到2020年实现农村人居环境明显改善，有基础、有条件的地区，基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖，力争实现90%左右的村庄生活垃圾得到治理；通过加大财政投入、发放抵押补充贷款等方式强化资金支持。

新华社周一晚间刊发方案全文称，持续改善农村人居环境是2018年中央一号文件确定的重要任务之一，涵盖农村生活垃圾、生活污水治理和村容村貌提升等重点领域，梯次推动乡村山水林田路房整体改善等重点任务。资金方面，将建立地方为主、中央补助的政府投入体系，支持地方政府依法合规发行政府债券筹集资金，用于农村人居环境整治。

“通过发放抵押补充贷款等方式，引导国家开发银行、中国农业发展银行等金融机构依法合规提供信贷支持。”方案称，鼓励商业银行扩大贷款投放，支持收益较好、实行市场化运作的农村基础设施重点项目开展股权和债权融资。

此外，鼓励各类企业积极参与农村人居环境整治项目，规范推广政府和社会资本合作（PPP）模式，通过特许经营等方式吸引社会资本参与农村垃圾污水处理项目。引导有条件的地区将农村环境基础设施建设与特色产业、休闲农业、乡村旅游等有机结合。

新华社援引国家发改委负责人就该方案的解读称，垃圾治理的主要任务是建立健全符合农村实际、方式多样的生活垃圾收运处置体系，推进垃圾就地分类和资源化利用，着力解决农村垃圾乱扔乱放的问题；村容村貌提升的主要任务是以通村组道路、入户道路为重点，同时推进公共空间和庭院环境整治。

中国中共中央、国务院此前发布的2018年中央一号文件提出，到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成，夯实农村经济发展基础的同时，推动农村文化、治理、民生、生态等在内的乡村发展水平的整体性提升；要增加优先保障、金融重点倾斜，不断增强乡村振兴投入力度。（完）