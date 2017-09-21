中俄合资的C929宽体飞机项目关键系统仍将依赖西方供应商

路透北京9月20日 - 中国计划与俄罗斯成立的宽体喷气式飞机合资企业的飞机总设计师表示，中国供应商提供零部件的占比将提高，不过航空电子设备等关键系统仍主要依靠西方制造商供货。

中国已经投入数以十亿美元计资金用于发展喷气式飞机，以提高该国在全球航空领域的地位，并打破目前波音(BA.N)和空中客车(AIR.PA)对市场的垄断局面；中国已经成功试飞C919窄体飞机。中国也从不讳言希望支持本国产业。

“西方供应商不必过于担心，”中国商用飞机有限责任公司(COMAC)与俄罗斯联合飞机制造公司的C929宽体客机计划总设计师陈迎春表示。

陈迎春周三在北京参加一个航空业会议的间隙表示，相比C919，中国企业对C929项目的贡献将更大，但信号等系统不会受到影响。

霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)和Safran(SAF.PA)等海外供应商在中国制造C919时提供了帮助。C919在5月完成首飞，迄今已接获730架订单，主要来自国内。

C929宽体飞机合资公司也在5月成立，目标为最终占据10%的全球市场份额。目前全球市场的主导机型为波音787和空客A350。

陈迎春说，合资公司的中俄双方正处于C929的“联合概念设计”阶段，并且在考虑如何平衡工作任务。他补充称，目前中方负责C929的机体与机尾。

他表示，该项目可能在年底前招标采购飞机发动机。罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)(RR.L)和通用电气(GE.N)料将参与竞标，但中国也在尝试与俄方自行研制发动机。(完)