中俄对朝鲜发射导弹表示严重关切 呼吁有关国家保持克制

路透北京7月5日 - 中国和俄罗斯两国外交部周二签署关于朝鲜半岛问题的联合声明指出，双方对朝鲜7月4日宣称发射弹道导弹表示严重关切，认为此举严重违反安理会有关决议，双方对此均不能接受，强烈敦促朝鲜严格遵守安理会决议有关要求。

外交部网站援引声明指出，中俄双方对朝鲜半岛及其周边局势发展表示严重关切。该地区政治军事形势紧张升级，可能引发武装冲突，国际社会应采取集体措施，通过对话协商和平解决。

“（中俄）双方反对任何导致紧张和加剧矛盾的言行，呼吁有关国家保持克制，避免挑衅行动和好战言论，体现无条件对话意愿，共同为缓和紧张局势作出积极努力。”联合声明称。

中俄双方以中方关于朝鲜暂停核导活动和美韩暂停大规模联合军演“双暂停”倡议、实现朝鲜半岛无核化和建立半岛和平机制“双轨并行”思路以及俄方解决朝鲜半岛问题分步走设想为基础，提出共同倡议。

双方建议，朝鲜作出自愿政治决断，宣布暂停核爆试验和弹道导弹试射，美韩相应暂停举行大规模联合军演。对立各方同步开启谈判，确定相互关系总体原则，包括不使用武力，不侵略，和平共处，愿致力于实现半岛无核化目标，一揽子解决包括核问题在内的所有问题。在谈判进程中，有关各方以均可接受的方式推动建立朝鲜半岛和东北亚和平安全机制，最终实现有关国家关系的正常化。

双方坚决维护国际核不扩散体系，坚持实现朝鲜半岛无核化目标。联合国安理会相关决议应得到全面、完整执行。双方将同有关各方一道，继续致力于推动通过对话协商平衡解决各方关切。

双方重申，朝鲜的合理关切应得到尊重。其他国家应为复谈作出相应努力，共同营造和平互信氛围。双方呼吁各方遵守“9.19共同声明”中阐述的承诺，尽早重启全面解决半岛问题的对话进程。军事手段不应成为解决朝鲜半岛问题的选项。

双方支持朝鲜半岛北南双方开展对话协商，相互释放善意，改善关系，推进和解合作，为缓和半岛紧张局势，妥善解决半岛问题发挥应有作用。

双方重申高度重视维护国际和地区平衡与稳定，强调有关国家间的同盟关系不应损害第三方利益。反对域外势力以应对朝鲜核导计划为借口，在东北亚地区加强军事部署和存在。

双方重申，在东北亚地区部署“萨德”系统严重损害包括中俄在内的域内国家战略安全利益，无助于实现朝鲜半岛无核化目标和地区和平稳定。双方反对部署上述系统，敦促有关国家立即停止并取消相关部署，商定将采取必要措施，切实维护两国安全利益和地区战略平衡。

中国和俄罗斯联邦是朝鲜半岛的近邻，地区局势发展攸关两国国家利益。中俄双方将密切协调，尽全力推动一揽子解决包括核问题在内的半岛问题，实现东北亚持久和平与稳定。

朝鲜周三称已试射新研发的洲际弹道导弹，该导弹可携带大型核弹头，试射成功地验证了弹头的大气层再进入技术。朝中社报导援引朝鲜领导人金正恩称，试射的成功完善了该国拥有原子弹、氢弹和洲际弹道导弹的战略武库，在美国放弃对朝鲜的敌对态度前，朝鲜不会与美国就弃核进行谈判。(完)

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