俄罗斯计划增加对中国的管线石油输送 加强同沙特竞争

路透北京/莫斯科9月21日 - 从1月开始，中国炼油厂通过扩充输送能力后的西伯利亚输油管线，大幅增加从俄罗斯的石油进口。这样一来，俄罗斯在与沙特阿拉伯的激烈竞争中将可巩固其作为中国最大石油供应国的地位。

提高输油管线供应是2013年签署合同中敲定的内容，目前该计划的执行正赶上产油国承诺减产以收紧全市场供应，体现出俄罗斯与沙特这两个全球石油出口大国为争夺中国市场主导权而展开的势均力敌的竞争。中国是全球最大的原油进口国。

俄罗斯最大的石油生产企业--俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)(ROSN.MM) 表示，待延伸至中国边境城市漠河的第二条东西伯利亚太平洋(ESPO)管线完工后，根据政府协议，2018年将向中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)供应3,000万桶ESPO混合原油(即60万桶/日)，较今年增长50%。

“俄油拥有充足的资源，可完全满足现有合同的供应需求，包括明年向中国增加1,000万吨的供应，”俄油周四通过电邮发送给路透的声明称。

中国石油已经指定中国东北部的三家炼厂作为俄罗斯石油的主要接收点，其中一家炼厂正在进行总额8.8亿美元的升级改造。

两名炼厂消息人士称，位于辽宁省的辽阳石化已经在常规加工处理俄罗斯石油，该公司升级改造后炼油产能到2018年底料增长一倍至40万桶/日。

“工厂被告知要做好准备明年接收更多俄罗斯石油...辽阳石化将是主要参与者，因为就海运而言其地理位置不佳，”其中一位消息人士说。

中国石油一位贸易主管表示，中国东北的七家炼厂已经在接收俄罗斯石油，一旦升级改造完工，位于辽阳、大连和吉林的工厂将成为主要的俄罗斯石油精炼厂。

“指定这三家炼厂来加工俄罗斯石油，是为了提高效率，”该名主管称。

中国石油发言人表示，他不清楚此事。(完)