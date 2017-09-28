中国下半年国际收支料保持平衡 境内主体市场预期更加平稳--外管局（更新版）

（新增外管局上半年国际收支报告内容）

路透北京9月28日 - 中国国家外管局周四称，下半年中国国际收支有望保持基本平衡格局，经常帐户将维持较合理的顺差规模；跨境资本流动也将保持总体稳定，境内主体市场预期和对外资产负债调整更加平稳。

外管局网站刊登“2017年上半年中国国际收支报告”并称，下半年将完善外汇政策框架，支持和推动金融市场的双向开放，审慎有序推动资本项目可兑换；同时也要防范跨境资本流动风险，构建跨境资本流动的宏观审慎管理和微观市场监管体系，维护外汇市场稳定。

报告预计，下半年货物贸易顺差较上半年将有所扩大，服务贸易逆差增幅总体仍会趋于平稳。旅行项目是当前服务贸易逆差的主要来源，境外旅游、留学等需求在过去两年多时间里得到较快释放，近期已逐步达到较稳定的规模。

此外，过去几年中国对外金融资产结构不断优化，官方储备以外的对外投资逐步增加，相关投资收益开始有所体现，这有利于推动中国境外投资收益增长和投资收益逆差收窄。

“总体来看，预计2017年全年经常帐户顺差与GDP之比仍将处于合理水平，”报告称，上半年经常帐顺差与GDP之比为1.2%，仍处于合理区间；其中，货物贸易差额与GDP之比为3.9%，服务贸易差额与GDP之比为-2.4%。

而在跨境资金流动方面，下半年保持总体企稳的条件继续存在。报告指出，当前人民币汇率形成机制不断完善，境内主体对外投资更趋理性，对外负债平稳恢复，有助于形成形势好转带动市场预期改善，并促进国际收支平衡的良性循环。

而且，当前美联储货币政策正常化进程基本符合市场预期，对市场的冲击尤其是对美元汇率的提振作用有所减弱，如果美元汇率保持稳定，将有助于中国跨境资本流动趋稳。

“从长期看，中国经常帐户顺差正在合理区间内逐步收窄、对内和对外直接投资呈现此消彼长的发展态势，这些变化对中国国际收支结构和平衡的影响也需持续关注。” 报告称。

**上半年经常帐户和非储备性质的金融账户重现“双顺差”**

今年上半年中国国际收支呈现基本平衡，经常帐户、非储备性质的金融账户重现“双顺差”，外汇储备稳步回升。

外管局稍早公布国际收支平衡表上半年最终数据显示，中国今年上半年经常帐户顺差693亿美元，资本和金融账户顺差389亿美元；其中，资本账户逆差1亿美元，非储备性质金融账户顺差679亿美元，储备资产增加290亿美元。

而上年同期，非储备性质金融账户的逆差高达1,787亿美元。

上半年境内主体对外投资更加理性有序，直接投资、证券投资、其他投资等对外资产累计净增加1,342亿美元，同比少增45%；境外主体来华各类投资较快回升，上半年累计净流入2,021亿美元，同比上升2.2倍。（完）

欲览详情，请点选外管局网站：here

2017年上半年中国国际收支报告.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=02c1c10042c6f609897fdf072c7d8f4d