中国今年突出防范短期跨境资本流动风险 兼顾流出和流入--外管局

路透北京2月12日 - 中国国家外管局管理检查司司长徐卫刚称，2018年外汇检查工作将更加突出防范短期跨境资本流动风险，兼顾流出和流入，及时有效地开展打击，重点检查督促银行合规经营， 而在跨境资金大进大出时，需外汇检查执法发挥“减速”与“刹车”作用。

中国外汇杂志官方公众号文章周一援引他的话称，过去外汇检查执法目标是“保合规”，不放过市场主体任何违规行为，程序性违规在外汇案件中占比较高。未来外汇检查目标要转向“防风险”，体现逆周期调控的要求，抵御短期跨境资金波动的冲击。

检查执法要“抓实、抓早、抓大”，即重点查处实质性违规、当前顺周期违法套利行为、对跨境资金流动有重大影响的主体，实施“外科手术式”的精准打击，在应对和引导形势变化上发挥实时作用和影响。

“考虑到外汇检查执法具有双重属性，要兼具保障宏观调控和微观监管，而核心目标是防范风险，平抑跨境资金短期波动带来的冲击，因而需要外汇检查执法要从微观主体入手，打击重点是顺周期非法套利行为，实现逆周期的宏观调控目标。”文章称，在外汇市场营造不敢、不能、不想违规的合法有序氛围，实现外汇市场调控目标。

中国2018年要打击地下钱庄、非法外汇交易平台、个人分拆购付汇等突出违规行为，惩治外汇市场乱象，坚决守住不发生系统性金融风险的底线；查处虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，支持实体经济高质量发展。

下一步，外汇局将继续保持对地下钱庄等突出违规行为的高压打击态势；继续保持对金融机构违法违规行为的查处力度，关注重点业务领域，开展对内保外贷、转口贸易、出口不收汇等的专项检查，开展对财务公司和证券公司外汇业务、第三方支付机等非银行金融机构及创新试点业务的检查；继续保持对金融机构违法违规行为的查处力度。

要让经济和行政手段发挥作用，进而实现宏观审慎和微观监管目标，需要法律手段的支撑和保障；实现逆周期调节目标。在保持检查和处罚力度上，既要针对违规资金流出也要针对违规资金流入，保持跨周期的一致性；并加大对虚假欺骗性交易的处罚力度，全面提升外汇管理的威慑力。

此外，还要丰富检查工具箱。除现场检查外，还要探索综合利用责令自查、约谈、快速调查、风险提示、检查建议函等方式，提高检查的威慑力，配合使用“罚钱（行政罚款、没收违法所得）”“罚人（处理高管）”“罚业务（暂停业务、吊销许可等）”等处罚手段；并保持处罚尺度跨周期的一致性。

“对同样的违规行为，在不同调控周期中均应按照同样的标准和力度进行处罚；在同一调控周期中，则应对严重扰乱市场秩序、情节恶劣的虚假欺骗性违规行为从严处罚。”文章称。（完）