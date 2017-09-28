中国外管局报告：跨境资本流动在双向波动中趋稳 国际收支风险总体可控

路透北京9月28日 - 中国国家外汇管理局周四在“2017年上半年国际收支报告”的专栏中称，中国跨境资本流动在双向波动中趋向稳定，国际收支风险总体可控，对外金融资产负债结构有所优化。

文章并称，外债风险总体可控。截至今年二季度末，中国本外币全口径外债余额已连续五个季度增长，但仍低于2014年末的历史较高水平；负债率、债务率、偿债率等衡量外债风险的指标持续处于国际警戒标准之内。

以下为外管局专栏《经济新常态下我国国际收支运行保持稳健》全文：

近年来，国内外经济金融环境发生较大变化。全球经济增长出现分化，发达经济体经济缓慢复苏，新兴经济体经济增速回落；主要发达经济体货币政策转向，国际金融市场受到较大影响。同时，国内经济发展进入新常态。

党的十八大以来，面对错综复杂的国内外环境，以习近平同志为核心的党中央审时度势，开拓创新，砥砺奋进，保持国内经济始终运行在合理区间，推动供给侧结构性改革，开创对外开放新局面，积极防范跨境资本流动风险，为我国国际收支抵御外部冲击、趋向基本平衡奠定了坚实的基础。

经常帐户顺差始终处于合理区间且更趋平衡，体现了国内经济结构的优化调整。近十年，我国经常帐户收支状况逐渐走向平衡，经常帐户顺差与GDP之比由2007年的近10%降至2010年以来的4%以下，长期处于一个比较合理的水平。

2013年至2016年，经常帐户顺差与GDP之比年均2.1%，2017年上半年为1.2%，比2012年之前更趋平衡。党的十八大提出，要使经济发展更多依靠内需特别是消费需求拉动。2013年至2016年，最终消费支出对我国经济增长的年均贡献率为55%，总体呈现稳中有升的发展态势，2017年上半年贡献率为63%。居民消费的增强必然带动居民储蓄水平的下降，有助于收敛我国储蓄高于投资的缺口。

从具体项目看，货物贸易保持一定规模顺差，近期在内需拉动下进口增长相对较快、顺差有所下降；服务贸易尤其是旅行项下逆差较快上升，主要体现了居民收入水平不断提升、出境政策更加便利、境外旅游留学等消费需求持续高涨的影响。2016年，我国出境人数达1.35亿人次，是2012年的1.6倍；出国留学人员达54万人，是2012年的1.4倍。

跨境资本流动在双向波动中趋向稳定，有效应对了外部环境的重大变化。2013年，我国非储备性质金融账户顺差3430亿美元，2014年出现514亿美元小幅逆差，2015年和2016年每年的逆差规模均超过4000亿美元，2017年上半年重新转为顺差679亿美元。

一方面，我国对外直接投资、证券投资和其他投资较快增长，2017年以来境内主体更趋理性，对外直接投资有所回落。另一方面，外国来华直接投资总体稳定，对外负债在经历一段时期去杠杆后恢复增长。

我国跨境资本流动变化具有深刻的国际背景，同时也体现了国内基本面的支撑作用。2008年国际金融危机爆发以来，主要发达经济体实施极度宽松的货币政策，我国等新兴经济体普遍面临资本流入压力。

但2014年以来国际环境发生重大转变，美联储退出量化宽松货币政策并启动加息进程，部分新兴经济体国内经济、政治等问题迭出，跨境资本开始从新兴经济体流出。在复杂严峻的国际环境下，党中央国务院始终坚持稳中求进的工作总基调，保持国内经济平稳运行和社会大局稳定，守住不发生区域性、系统性风险的底线，为我国跨境资本流动逐步企稳奠定了坚实的基础。

国际收支风险总体可控，对外金融资产负债结构有所优化。我国基础的国际清偿能力持续较强，国际收支支付风险较低，经常帐户持续顺差，外汇储备仍较充裕。外汇储备余额能够支付20多个月的进口，远高于“不低于3-4个月”的国际警戒标准；相当于本外币短期外债的3倍以上，远高于“不低于1倍”的警戒标准。

同时，外债风险总体可控。近五年，外债余额先升后降再平稳恢复，释放了部分偿债压力。截至2017年二季度末，我国本外币全口径外债余额已连续5个季度增长，但仍低于2014年末的历史较高水平。负债率、债务率、偿债率等衡量外债风险的指标持续处于国际警戒标准之内。

此外，近年来，民间部门持有的对外资产比例由2012年末的35%上升到2017年二季度末的53%，使其对外资产和负债的匹配度趋向改善，有利于防范相关风险。2017年二季度末，民间部门对外净负债1.40万亿美元，比2012年末下降1225亿美元。

未来，我国经济社会健康发展的基础更加稳固，国内市场开放程度进一步加深，市场主体涉外交易更趋平稳，将推动我国国际收支保持基本平衡。（完）