中国去年服务贸易逆差扩大4% 预计今年逆差规模仍会续扩（更新版）

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路透北京1月31日 - 中国国家外管局周三公布，2017年货物贸易顺差规模为4,771亿美元，同比降低3.4%；全年服务贸易逆差规模为2,554亿美元，同比扩大4%。分析师预计，服务贸易逆差2018年料维持继续扩大的势头。

外管局数据显示，去年12月服务贸易逆差206亿美元，环比扩大12.5%，其中，贡献最大仍是旅行差额，占比85.9%，其次为运输差额，占比为24.8%；当月国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差316亿美元，其中货物贸易顺差522亿美元。

“这是我们经济增长不可避免的结果，老百姓收入提升之后去国外旅游的消费，...数据角度看是服务贸易逆差扩大的一个主要来源，”交通银行金融研究中心高级研究院刘学智称，而在不出现大的外部冲击情况下，2018年服务贸易逆差规模还会继续扩大。

他并表示，服务贸易逆差反映了国内经济增长中服务业相关领域竞争力差一些的领域，比如运输服务，其逆差是比较大的，显示航运等竞争力比较弱。

外管局数据并显示，12月货物贸易收入2,217亿美元，支出1,695亿美元，顺差522亿美元；服务贸易收入223亿美元，支出430亿美元，逆差206亿美元。

由中国国务院批准的服务贸易创新发展引导基金日前成立，该基金由财政部、商务部、招商局资本管理有限责任公司共同发起，外经贸发展专项资金引导社会资金出资设立；基金总规模300亿元人民币，目前已完成首期资金认缴工作。(完)

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)