中国外管局报告：美联储收紧货币政策对新兴市场经济体的影响需持续关注

路透北京9月28日 - 中国国家外管局周四在“2017年上半年中国国际收支报告”的专栏文章中称，美联储收紧货币政策对新兴市场经济体的影响需持续关注。历史经验显示，若美联储加息速度超预期导致利率快速大幅上升，通常会导致新兴市场资本流出。中国作为全球最大的新兴市场经济体，不可避免也将面临一定的资本流动压力。

文章指出，迄今为止，美联储货币政策正常化进程相对平稳，而且各国经济基本面仍是防范风险的关键。

“当前我国宏观经济稳中向好，经常帐户仍处于盈余，外债规模可控，外汇储备规模稳定在3万亿美元左右，为应对外部环境变化提供了良好的缓冲。”外管局称。

以下为外管局专栏《美联储货币政策继续回归正常》全文：

2017年6月份，美联储货币政策会议决定将政策利率目标区间上调25个基点至1-1.25%，并宣布年内开始缩减资产负债表。声明附录明确，美联储将以减少到期证券本金再投资的方式渐进、可预测地缩表。

起初每月缩表以60亿美元国债和40亿美元抵押支持证券（MBS）为上限，随后以每季度增加60亿美元国债和40亿美元MBS的节奏逐步扩大缩表上限规模，直至达到每月300亿美元国债和200亿美元MBS的上限规模。

美联储主席耶伦表示，公布缩表计划是为了缓解市场紧张情绪，相信可以尽快实施，但若经济恶化也会适时调整。9月份，美联储货币政策会议维持政策利率水平不变，宣布在10月份正式启动缩表进程，并预估年内再加息一次。

当前经济和市场环境有助于美联储维持全年加息3次并启动缩表的预定计划。美国已非常接近充分就业，4.3%的失业率低于美联储估计的自然失业率（NAIRU），传统经济理论指示经济有过热风险，美联储对其加息步伐过慢的担忧上升。此外，当前利率仍较低，一旦发生危机，利率再次触及零下限的风险较高，尽早紧缩将有助于为未来创造更多政策空间。

但是，仅加息无缩表不利于均衡收紧金融条件。加息抬升短端利率，而维持大规模资产负债表对中长端利率造成下行压力，扭曲利率曲线。因此，加息到一定程度后启动缩表是货币政策正常化的必然诉求。2016年下半年以来，美国与全球经济数据普遍转好，今年法国大选等外围风险亦消退，为加息和缩表提供了适宜的时间窗口。

近期通胀数据疲弱，与美联储和市场预期背离，但美联储货币政策正常化的目标不会轻易改变。

一是经济内生增长动能稳健。就业稳健增长、财富再创新高、信心持续高涨，预计居民消费将稳定增长。投资方面，油价处于健康区间、全球经济持续改善、前期美元升值拖累趋缓，工业产出与企业投资仍将温和增长。

二是中期内通胀有望重回缓慢上升趋势。近期通胀走低，部分受到油价基数效应冲高回落、电信价格调整等短期因素扰动。随着经济持续复苏，通胀向美联储2%目标缓慢靠拢的趋势不改。

三是金融条件持续放松。2016年12月以来，美联储虽三次加息并公布缩表计划，但长端国债收益率和美元指数均震荡走低，股市亦连创新高，为美联储进一步收紧货币政策留有空间，并增强美联储对资产泡沫的谨慎态度。

美联储收紧货币政策对新兴市场经济体的影响需持续关注。历史经验显示，若美联储加息速度超预期导致利率快速大幅上升，通常会导致新兴市场资本流出。我国作为全球最大的新兴市场经济体，不可避免也将面临一定的资本流动压力。

但迄今为止，美联储货币政策正常化进程相对平稳，而且各国经济基本面仍是防范风险的关键。当前我国宏观经济稳中向好，经常帐户仍处于盈余，外债规模可控，外汇储备规模稳定在3万亿美元左右，为应对外部环境变化提供了良好的缓冲。（完）

欲览报告详情，请点击链接 here年上半年中国国际收支报告.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b5258f8042c6f79389d8df072c7d8f4d