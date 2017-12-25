FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国稳妥有序推金融市场双向开放 完善跨境资金的监测预警--外管局
频道
专题
打造中国经济升级版 重在防风险政策协调及财税改革
狗年展望
打造中国经济升级版 重在防风险政策协调及财税改革
俄罗斯总统普京呼吁当局监控一些企业的网络活动
时事要闻
俄罗斯总统普京呼吁当局监控一些企业的网络活动
2035年上海常住人口控制在2500万左右--规划
中国财经
2035年上海常住人口控制在2500万左右--规划
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
December 25, 2017 / 8:28 AM / 2 days ago

中国稳妥有序推金融市场双向开放 完善跨境资金的监测预警--外管局

1 分钟阅读

路透北京12月25日 - 中国外管局副局长陆磊称，稳妥有序地推动金融市场双向开放，积极支持国内有能力、有条件的企业开展真实、合规的对外投资，完善跨境资金流动的监测预警，高度关注新业态的跨境资金流动情况，严厉打击地下钱庄等违法违规行为，维护外汇市场健康稳定，守住不发生系统性金融风险的底线。

国家外汇管理局网站周一援引其赴江苏就“外汇管理服务全面开放新格局”进行专题调研时称，中国将进一步提升贸易和投资自由化便利化水平，优化外商来华直接投资外汇管理服务，为企业创造更加开放、公平、便利的营商环境，并加强与市场主体的沟通交流，帮助市场主体更好地理解、把握外汇管理政策。

陆磊副局长强调，外汇管理部门要完善外汇管理体系，强化监管能力建设。积极借鉴国际经验，构建跨境资本流动的宏观审慎管理和微观市场监管体系，深入探索有效的事中事后管理手段。

2017年7月召开的全国金融工作会议，强调要紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，促进经济和金融良性循环、健康发展。

决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议上周落下帷幕，进一步推进供给侧结构型改革，致力中国经济的提质增效是明年经济工作的主要任务，而防范化解重大风险攻坚战排在今后三年重点工作的首位，其中防控金融风险仍是重中之重，并保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。（完）

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)

发稿 李文科; 审校 乔艳红

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below